Cubana con historial delictivo vuelve a EE.UU. de forma ilegal y es detenida en Tampa

Odalys Abreu, una ciudadana cubana de 52 años con amplio historial delictivo, fue arrestada este miércoles por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Tampa, Florida, tras reingresar ilegalmente a Estados Unidos pese a tener una orden definitiva de expulsión desde 1995.
De acuerdo con el reporte oficial, Abreu enfrenta cargos por violación de la Ley Laken Riley, tráfico de drogas, hurto mayor y reingreso ilegal, lo que agrava su situación migratoria y penal.
La cubana había sido deportada hace casi tres décadas, pero volvió a ingresar sin autorización, reincidiendo en delitos graves.
El ICE confirmó que su arresto forma parte de las operaciones dirigidas contra extranjeros con antecedentes criminales, priorizando aquellos que representan un riesgo para la seguridad pública.
“Las personas que violan reiteradamente nuestras leyes migratorias y penales deben enfrentar las consecuencias”, declaró un portavoz de la agencia.
La detención de Abreu refuerza la postura de tolerancia cero hacia migrantes con historial delictivo en territorio estadounidense. Su caso será procesado en una corte federal, donde podría recibir una condena significativa antes de ser deportada nuevamente.
Este hecho se suma a otros arrestos recientes de cubanos con antecedentes penales en distintas ciudades de Estados Unidos, varios de ellos incluidos en la lista del ICE denominada "Lo peor de lo peor".
El caso de Abreu y su nombre coinciden con el de implicada en una estafa que trascendió hace unos años por distribuir ilegalmente miles de píldoras de oxicodona.
Odalys Abreu, por entonces de 45 años, David Bosch y Tania Sánchez distribuyeron prescripciones falsas de al menos 7.500 tabletas de ese medicamento.
Abreu reclutó al menos a 18 personas que pagaron aproximadamente 250 dólares por cada supuesta "consulta médica" para recibir sustancias controladas, especialmente oxicodona, que no eran médicamente necesarias.
Preguntas frecuentes sobre el arresto de Odalys Abreu y la política de ICE hacia migrantes con historial delictivo
¿Quién es Odalys Abreu y por qué fue arrestada en Tampa?
Odalys Abreu es una ciudadana cubana con un amplio historial delictivo, que incluye tráfico de drogas, hurto mayor y reingreso ilegal a Estados Unidos. Fue arrestada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Tampa por violar múltiples leyes, incluyendo la Ley Laken Riley, tras reingresar al país sin autorización, pese a tener una orden de expulsión desde 1995.
¿Qué es la Ley Laken Riley y cómo afecta a Odalys Abreu?
La Ley Laken Riley es una legislación estadounidense que penaliza de manera severa el reingreso ilegal al país después de una deportación. Odalys Abreu enfrenta cargos por violar esta ley al regresar a Estados Unidos sin permiso, lo que agrava su situación legal y podría resultar en una condena significativa antes de ser deportada nuevamente.
¿Qué implica la lista "Lo peor de lo peor" del ICE?
La lista "Lo peor de lo peor" del ICE incluye a extranjeros con antecedentes criminales graves que son considerados una amenaza para la seguridad pública en Estados Unidos. Odalys Abreu, junto con otros cubanos detenidos, forma parte de esta lista, lo que marca su caso como una prioridad para las autoridades migratorias estadounidenses en su estrategia de tolerancia cero hacia migrantes con historial delictivo.
¿Qué desafíos enfrenta el gobierno de Estados Unidos para deportar a cubanos con antecedentes penales?
El gobierno cubano a menudo se niega a recibir a nacionales con antecedentes criminales, lo que complica la deportación directa a Cuba. Esta situación obliga a las autoridades estadounidenses a considerar la deportación hacia terceros países, un proceso que ha sido autorizado por la Corte Suprema de Estados Unidos para casos donde el país de origen no acepta el retorno del deportado.
