Cubano detenido por tráfico de personas fue deportado por ICE

Un ciudadano cubano condenado en 2024 por tráfico de personas fue deportado de Estados Unidos tras ser detenido nuevamente por las autoridades migratorias, informó este martes la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con el comunicado, el individuo había sido hallado culpable el año pasado de intentar introducir ilegalmente a 29 personas, incluidos varios menores, en la parte trasera de un remolque de tractor, en lo que las autoridades calificaron como un “acto imprudente y peligroso”.

U.S. Customs and Border Protection

El hombre, cuya identidad no fue revelada, fue puesto bajo custodia del Sector Miami de la Patrulla Fronteriza y entregado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para su expulsión.

“No toleraremos contrabandistas de humanos”, señaló CBP en su mensaje en la red social X, subrayando que este tipo de delitos pone en riesgo vidas inocentes y constituye una amenaza a la seguridad fronteriza de Estados Unidos.

CBP señala que la deportación se enmarca en la política de “cero tolerancia” que Washington aplica contra quienes participan en redes de tráfico humano, particularmente en los estados fronterizos y en Florida, donde las autoridades han intensificado operativos contra estas actividades ilícitas.

La entidad no ha precisado el país al que fue deportado el inmigrante.

Un número no precisado de cubanos con antecedentes penales ha sido arrestado y deportado en este periodo, aunque también se han documentado casos de inmigrantes de la isla sin historial criminal ni orden final de deportación que han sido recluidos en centros de ICE y enfrentan procesos de expulsión.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), hasta finales de 2024 había más de 42,000 cubanos con órdenes de deportación definitiva en Estados Unidos.

