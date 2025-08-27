Cubano detenido por tráfico de personas fue deportado por ICE

Vídeos relacionados:
Un ciudadano cubano condenado en 2024 por tráfico de personas fue deportado de Estados Unidos tras ser detenido nuevamente por las autoridades migratorias, informó este martes la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).
De acuerdo con el comunicado, el individuo había sido hallado culpable el año pasado de intentar introducir ilegalmente a 29 personas, incluidos varios menores, en la parte trasera de un remolque de tractor, en lo que las autoridades calificaron como un “acto imprudente y peligroso”.
El hombre, cuya identidad no fue revelada, fue puesto bajo custodia del Sector Miami de la Patrulla Fronteriza y entregado al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para su expulsión.
“No toleraremos contrabandistas de humanos”, señaló CBP en su mensaje en la red social X, subrayando que este tipo de delitos pone en riesgo vidas inocentes y constituye una amenaza a la seguridad fronteriza de Estados Unidos.
CBP señala que la deportación se enmarca en la política de “cero tolerancia” que Washington aplica contra quienes participan en redes de tráfico humano, particularmente en los estados fronterizos y en Florida, donde las autoridades han intensificado operativos contra estas actividades ilícitas.
Lo más leído hoy:
La entidad no ha precisado el país al que fue deportado el inmigrante.
Un número no precisado de cubanos con antecedentes penales ha sido arrestado y deportado en este periodo, aunque también se han documentado casos de inmigrantes de la isla sin historial criminal ni orden final de deportación que han sido recluidos en centros de ICE y enfrentan procesos de expulsión.
De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), hasta finales de 2024 había más de 42,000 cubanos con órdenes de deportación definitiva en Estados Unidos.
Preguntas frecuentes sobre la deportación de cubanos por tráfico de personas y delitos graves
¿Por qué fue deportado el cubano condenado por tráfico de personas?
El ciudadano cubano fue deportado por su implicación en tráfico de personas, después de ser hallado culpable de intentar introducir ilegalmente a 29 personas, incluidos menores, en un remolque de tractor. Este acto fue calificado por las autoridades como imprudente y peligroso, poniendo en riesgo vidas inocentes.
¿Qué política sigue Estados Unidos en casos de tráfico humano?
Estados Unidos aplica una política de "cero tolerancia" contra el tráfico humano, especialmente en estados fronterizos y en Florida. Esta política busca intensificar los operativos y deportaciones de quienes participan en redes de tráfico humano, ya que estas actividades son vistas como una amenaza a la seguridad fronteriza.
¿Cuáles son las implicaciones del contexto político para los migrantes cubanos?
El contexto político actual en EE.UU. ha intensificado las deportaciones de cubanos, incluso a terceros países, debido a la negativa del gobierno cubano a recibir a sus nacionales con antecedentes penales. Esto ha dejado a muchos cubanos en un limbo migratorio, atrapados entre la justicia estadounidense y la resistencia de Cuba a readmitirlos.
¿Qué acciones está tomando ICE respecto a los cubanos con antecedentes penales?
ICE ha intensificado los arrestos y deportaciones de cubanos con antecedentes penales, en una estrategia para mostrar mano dura contra inmigrantes indocumentados con delitos graves. La agencia emplea toda su autoridad legal para expulsar a estos individuos, incluyendo la deportación a terceros países si Cuba se niega a recibirlos.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.