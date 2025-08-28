El duro testimonio de un cubano deportado: impotencia y dolor por estar lejos de su esposa e hijos en EE.UU.

Un video publicado en TikTok por la usuaria @roxanamaldonado_ muestra a su esposo, Reinier Gutiérrez, deportado a Cuba en 2023, hablando sobre la dura realidad que enfrenta más de dos años después de haber sido separado de su familia en Estados Unidos.

El cubano, padre de dos niños pequeños, describe con palabras crudas la impotencia de no poder estar junto a su esposa ni participar en la crianza y el sostenimiento del hogar.

“Soy Reinier, esposo de Roxana, padre de dos niños pequeños, Luna y Lando. Les hablo hoy desde Cuba, donde me encuentro después de haber sido deportado”, comienza diciendo en el video.

“Mi impotencia estando aquí en Cuba es saber que no puedo estar al lado de mi esposa y mis dos niños para ayudarlos... cada día me despierto con la preocupación de cómo ella lo hace sola”, expresa. En su mensaje, se pregunta: “¿Cómo se las arregla para pagar la gasolina, los gastos, la escuela de los niños y al mismo tiempo tratar de darles una infancia normal a nuestros hijos, cuando yo debería estar ahí?”.

El impacto emocional también es evidente en sus palabras: “No puedo darle un abrazo a ella cuando está cansada, cuando se siente mal... no poderle dar un abrazo a mis hijos cuando están llorando, cuando preguntan dónde está mi papá y cuándo vamos a estar con papi. Eso son cosas que duelen mucho”.

Reinier afirma que siente no poder cumplir con su rol como padre y sostén del hogar: “No puedo aportar como hombre de la casa, como padre, como debería aportar al hogar... la distancia me parte el alma” y también expresa su frustración por no poder brindar apoyo económico ni emocional desde Cuba, y hace un llamado a la solidaridad: “Lo único que me queda es confiar en Dios y en la solidaridad de personas de buen corazón que quieran tenderme una mano”.

“Cada donación, pequeña que sea, significa un respiro para mi esposa y un plato de comida seguro para mis hijos, porque yo desde aquí de Cuba no tengo cómo ayudarlos”, añade.

Más de dos años de separación

Reinier Gutiérrez fue deportado a Cuba el 22 de junio de 2023, después de haber permanecido retenido desde mayo bajo una orden de deportación inmediata (I-220A). En ese momento, su hijo menor tenía tres meses, era ciudadano estadounidense y tenía problemas de salud. Su esposa, Roxana Maldonado, también ciudadana americana, denunció que no les permitieron casarse una vez que fue detenido, lo que impidió que presentaran un caso migratorio basado en vínculos familiares.

En declaraciones recogidas en su momento por medios locales, Gutiérrez cuestionó el proceso: “No tuvieron piedad, no tuvieron nada con un niño que es ciudadano americano, que tiene enfermedades. Mi abuelo, que es una persona mayor y es ciudadano americano, y todas esas personas dependen de mí”.

Roxana aseguró que su esposo se había presentado puntualmente ante las autoridades migratorias, que no tenía antecedentes penales, y que nunca incumplió los requisitos del sistema. “Él se presentaba, nunca dejó de cumplir, además en el tiempo que estuvo aquí jamás cometió ningún delito o infracción”, afirmó.

La dificultad de mantener el vínculo

En julio de 2025, Roxana compartió un video describiendo cómo ha cambiado su vida desde la deportación. “La vida después de la deportación de un ser querido, o en mi caso, mi esposo, es, Dios mío, lo más difícil, lo más brutal, lo más humillante que un ser humano pueda vivir”, expresó.

Explicó que la mala conexión en la zona rural donde vive su esposo en Cuba ha hecho casi imposible mantener conversaciones estables. “Cada vez que estoy hablando con mi esposo no he logrado completar una conversación”, lamentó. Detalló que ambos dependen de una planta eléctrica antigua que él mismo había enviado desde Estados Unidos y que ha debido ser reparada.

Un reencuentro esperado, pero limitado

El pasado 3 de julio, Roxana viajó con sus hijos a Cuba para reencontrarse con Reinier. Aunque no logró grabar el momento por el temblor de sus manos, sí documentó su llegada a la isla en TikTok: “Finalmente llegué a Cuba. ¡Motembo está en candela!”, dijo en tono esperanzador.

En otra publicación, explicó que decidió viajar para “resetear un poco”, tras más de dos años de separación. La familia intenta mantenerse unida en medio de una situación que sigue marcada por la distancia, las limitaciones tecnológicas y legales, y la incertidumbre sobre su futuro.

Reacciones al testimonio

El video generó decenas de comentarios de usuarios que ofrecieron palabras de aliento, empatía y experiencias similares. “Qué dolor oír a este hombre hablar”, escribió una usuaria. “Tu esposa es muy fuerte, ha sobrellevado esta situación, confía en Dios”, comentó otra. Varios mensajes recomendaron buscar una solución en otro país o resaltaron el valor de la familia.

La historia de Reinier y Roxana ha resonado especialmente entre cubanos dentro y fuera de la isla que viven situaciones similares: separación forzada, dificultades migratorias y barreras constantes para la reunificación. Un drama que, como ha mostrado este testimonio, no termina con una deportación, sino que se prolonga día a día en las vidas de quienes quedan divididos por las fronteras.

