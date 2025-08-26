Argentina declara organización terrorista al Cártel de los Soles de Nicolás Maduro

Vídeos relacionados:

El Gobierno de Argentina anunció este martes la inclusión del Cartel de los Soles en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), en una decisión que refuerza la presión internacional contra la cúpula chavista de Venezuela.

La medida, comunicada oficialmente por los ministerios de Justicia, Seguridad y Relaciones Exteriores, se fundamenta en informes oficiales que señalan al grupo criminal por narcotráfico, contrabando y explotación ilegal de recursos naturales, además de sus vínculos con otras organizaciones del crimen organizado en América Latina.

“El Gobierno Nacional reafirma su compromiso con la paz, la estabilidad y la seguridad hemisférica, en el marco del respeto al derecho internacional y a los instrumentos multilaterales aplicables”, señala el comunicado oficial difundido en Buenos Aires.

Alcance de la medida

Con la inscripción en el RePET, el Cártel de los Soles y sus operadores quedarán sujetos a sanciones financieras, restricciones operativas y limitaciones en el acceso al sistema bancario argentino, lo que busca impedir que fondos ilícitos se canalicen a través de entidades locales.

Además, la decisión abre la puerta a una mayor cooperación judicial y de inteligencia con socios regionales y multilaterales, particularmente en lo que respecta a intercambio de información y congelamiento de activos.

Contexto internacional

El anuncio se produce en un momento de creciente presión sobre el régimen de Nicolás Maduro. Estados Unidos, que ya ofreció 50 millones de dólares por la captura del líder chavista, desplegó recientemente destructores, buques anfibios y un submarino nuclear frente a las costas venezolanas, en una operación antidrogas sin precedentes.

Argentina, que en los últimos años ha profundizado su cooperación militar con Washington a través de ejercicios navales conjuntos (Gringo-Gaucho II / Southern Seas 2024 y próximamente UNITAS 2025), se suma así a la lista de países que reconocen al Cártel de los Soles como una amenaza directa a la seguridad internacional.

La decisión se inscribe en un marco de creciente coordinación internacional contra el crimen organizado venezolano. Francia anunció recientemente un reforzamiento militar en Guadalupe y Martinica, con nuevos radares, drones de vigilancia y brigadas náuticas, para controlar las rutas de narcotráfico en el Caribe, donde el Cártel de los Soles juega un papel clave.

En el Caribe anglófono, la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, se alineó abiertamente con Washington y advirtió que cedería su territorio a Estados Unidos en caso de una agresión venezolana contra Guyana, país vecino que mantiene una disputa territorial con Caracas por el Esequibo.

Analistas señalan que la decisión tomada este martes por el gobierno de Javier Milei marca un giro en la política regional, al alinearse más estrechamente con la estrategia estadounidense en el Caribe y enviar una señal clara contra las redes de financiamiento ilícito vinculadas al chavismo.