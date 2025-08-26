Cuba nombra a un oficial de inteligencia como nuevo embajador en Venezuela

Vídeos relacionados:

El gobierno cubano designó a Jorge Luis Mayo Fernández, un oficial de la Dirección de Inteligencia (G2) señalado por espionaje y persecución política, como nuevo embajador en Venezuela, uno de los países más estratégicos para la supervivencia del régimen.

La decisión fue publicada en la Gaceta Oficial de la República de Cuba, que confirma el relevo de Dagoberto Rodríguez Barrera, quien concluyó su misión diplomática en Caracas.

Mayo Fernández no es un diplomático cualquiera, su nombre aparece en listados internacionales de represores cubanos, acusado de brindar asesoramiento en mecanismos de represión y de participar en violaciones de derechos humanos. Desertores de la propia inteligencia lo identifican como oficial del departamento M-II, encargado de América Latina y el Caribe.

El nuevo embajador ya conoce bien Caracas. Desde 2021 era Segundo Jefe de la Embajada de Cuba en Venezuela, donde tuvo un papel activo en la coordinación de programas como la Misión Médica Cubana y Misión Barrio Adentro, según evidencian actos públicos recientes en los que representaba oficialmente a La Habana.

Antes fue embajador en Nicaragua y también cumplió labores diplomáticas con cobertura de inteligencia en Nueva York, Argentina y Venezuela.

Su ascenso a embajador consolida la presencia de un cuadro de inteligencia en el corazón de la relación La Habana–Caracas, un eje vital que asegura petróleo subvencionado y respaldo político al régimen cubano. Para muchos exiliados, el nombramiento confirma que el castrismo prioriza el control y la seguridad por encima de la diplomacia.

La designación de un hombre vinculado al aparato represivo cubano al frente de la embajada en Venezuela pone en evidencia la naturaleza de las alianzas entre ambos gobiernos, construidas sobre el intercambio de recursos, favores y mecanismos de control social.

