Confirmen cubanas: La manía en la cocina que aunque nos vayamos de Cuba seguimos teniendo

Una cubana compartió en su cuenta de TikTok una costumbre que, según confesó, no ha podido dejar atrás aunque ya no vive en la isla.
“Digan cubanas si confirman, a mí no se me quita la maña”, comentó en el video que acumula decenas de reacciones, mientras mostraba cómo guarda la carne en su congelador.
La joven explicó que, pese a comprar la carne empaquetada en el supermercado del extranjero, no puede evitar desempaquetarla y dividirla en pequeñas bolsas, para luego organizarlas en su nevera.
La práctica, muy común en los hogares cubanos, responde a la costumbre de racionalizar los alimentos para que rindan durante la semana, en medio de la escasez crónica que atraviesa la isla.
“Es algo que tenemos arraigado y aunque ya no haga falta aquí, no puedo dejar de hacerlo”, señaló también otra cubana en el post, generando identificación entre muchas de sus seguidoras que confesaron hacer lo mismo.
En los comentarios, varias usuarias aseguraron que también mantienen esa “maña” de sus tiempos en Cuba, cuando guardar la comida de manera organizada y en porciones pequeñas era casi una estrategia de supervivencia.
“Confirmo, a mí tampoco se me quita la manía haha”, "Qué alivio, no soy la única en este país, al igual que el jarrito en el baño jaja" o "Salimos de Cuba pero Cuba no sale de nosotros", son otros de los comentarios que le han dejado a la cubana en su publicación.
Costumbres Cubanas en la Cocina y su Persistencia en el Extranjero
¿Por qué algunos cubanos continúan dividiendo la carne en pequeñas porciones incluso al vivir en el extranjero?
La práctica de dividir la carne en porciones pequeñas está profundamente arraigada en la cultura cubana debido a la escasez crónica en la isla. Esta costumbre se mantiene como una estrategia de racionalización de alimentos para que duren más tiempo, incluso después de emigrar a lugares donde la abundancia de alimentos es la norma.
¿Cómo influyen las costumbres de escasez cubanas en la vida diaria de los emigrantes?
Las costumbres de escasez, como reutilizar bolsas plásticas, racionar alimentos y maximizar el uso de productos, se trasladan con los cubanos incluso al emigrar. Estas prácticas son parte de un equipaje emocional que refleja tanto la necesidad de ahorrar como el ingenio para afrontar dificultades diarias. En el extranjero, estas costumbres persisten como una conexión con las raíces culturales y una forma de garantizar la eficiencia en el uso de recursos.
¿Qué papel juega el sentido del humor en la difusión de estas costumbres cubanas en redes sociales?
El humor es una herramienta poderosa que los cubanos utilizan para compartir sus costumbres y vivencias diarias en plataformas como TikTok. El sentido del humor permite abordar temas de escasez y ahorro con ligereza, facilitando la conexión y empatía entre quienes han vivido situaciones similares. Además, ayuda a crear una comunidad de apoyo y reconocimiento entre cubanos y otros latinoamericanos que se identifican con estas experiencias.
