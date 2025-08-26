Confirmen cubanas: La manía en la cocina que aunque nos vayamos de Cuba seguimos teniendo

Vídeos relacionados:

Una cubana compartió en su cuenta de TikTok una costumbre que, según confesó, no ha podido dejar atrás aunque ya no vive en la isla.

“Digan cubanas si confirman, a mí no se me quita la maña”, comentó en el video que acumula decenas de reacciones, mientras mostraba cómo guarda la carne en su congelador.

La joven explicó que, pese a comprar la carne empaquetada en el supermercado del extranjero, no puede evitar desempaquetarla y dividirla en pequeñas bolsas, para luego organizarlas en su nevera.

La práctica, muy común en los hogares cubanos, responde a la costumbre de racionalizar los alimentos para que rindan durante la semana, en medio de la escasez crónica que atraviesa la isla.

“Es algo que tenemos arraigado y aunque ya no haga falta aquí, no puedo dejar de hacerlo”, señaló también otra cubana en el post, generando identificación entre muchas de sus seguidoras que confesaron hacer lo mismo.

En los comentarios, varias usuarias aseguraron que también mantienen esa “maña” de sus tiempos en Cuba, cuando guardar la comida de manera organizada y en porciones pequeñas era casi una estrategia de supervivencia.

“Confirmo, a mí tampoco se me quita la manía haha”, "Qué alivio, no soy la única en este país, al igual que el jarrito en el baño jaja" o "Salimos de Cuba pero Cuba no sale de nosotros", son otros de los comentarios que le han dejado a la cubana en su publicación.

Costumbres Cubanas en la Cocina y su Persistencia en el Extranjero