Negligencia en hospital de Camagüey deja a madre sin su hija recién nacida

Una joven madre de Camagüey denunció públicamente la negligencia médica que, según afirma, provocó la muerte de su hija recién nacida y la dejó a ella al borde de la muerte, tras complicaciones no atendidas durante su embarazo.

El caso fue transmitido por Lianet Barranco, madre primeriza, al periodista independiente José Luis Tan Estrada. El desgarrador testimonio de la joven precisa que ingresó en abril de 2025 al hospital materno de la provincia con la esperanza de recibir atención especializada para dar a luz a su bebé.

Sin embargo, comenzó a presentar síntomas de alarma —hinchazón, dolor y malestar general— sin que se le realizaran estudios adecuados ni monitoreo oportuno. “No reaccionaron a tiempo”, declaró la joven a Tan Estrada.

El diagnóstico llegó demasiado tarde: preeclampsia severa, síndrome de HELLP y un hígado graso agudo del embarazo.

Según Barranco, nadie le explicó claramente su condición y las señales críticas de su placenta, que ya había alcanzado grado tres antes de tiempo, fueron ignoradas.

Captura de Facebook

El resultado fue devastador: la bebé falleció y ella estuvo en riesgo de perder la vida. “Perdí a mi hija sin que nadie se hiciera responsable. Mi familia vio cómo me dejaron sin atención, cómo ignoraron las señales y cómo se perdió tiempo vital”, expuso al periodista.

La joven asegura que su caso no es aislado y que en hospitales como el de Camagüey situaciones similares continúan ocurriendo.

Por ello, hizo un llamado a que se escuchen estas historias y se exijan cambios en el sistema de salud cubano: “Mi bebé merecía vivir. Y yo merecía ser cuidada”.

Negligencia médica en Camagüey

El testimonio de Lianet se ha convertido en un reclamo por justicia y por reformas que garanticen a las madres cubanas una atención médica responsable, para que tragedias como la suya no se repitan.

La escasez de recursos, personal y equipamiento en el sistema de salud cubano es crítica. Numerosos casos de negligencia médica han sido reportados, evidenciando un deterioro sistemático que afecta la atención adecuada y oportuna de los pacientes.

En julio, un niño de dos años falleció en Camagüey debido a una cadena de presuntas negligencias médicas.

El menor fue inicialmente atendido sin la presencia de un especialista y no se le realizaron los análisis clínicos necesarios, lo que resultó en un diagnóstico erróneo y finalmente en su muerte por complicaciones de dengue hemorrágico.

