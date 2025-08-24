Negligencia en hospital de Camagüey deja a madre sin su hija recién nacida

Vídeos relacionados:
Una joven madre de Camagüey denunció públicamente la negligencia médica que, según afirma, provocó la muerte de su hija recién nacida y la dejó a ella al borde de la muerte, tras complicaciones no atendidas durante su embarazo.
El caso fue transmitido por Lianet Barranco, madre primeriza, al periodista independiente José Luis Tan Estrada. El desgarrador testimonio de la joven precisa que ingresó en abril de 2025 al hospital materno de la provincia con la esperanza de recibir atención especializada para dar a luz a su bebé.
Sin embargo, comenzó a presentar síntomas de alarma —hinchazón, dolor y malestar general— sin que se le realizaran estudios adecuados ni monitoreo oportuno. “No reaccionaron a tiempo”, declaró la joven a Tan Estrada.
El diagnóstico llegó demasiado tarde: preeclampsia severa, síndrome de HELLP y un hígado graso agudo del embarazo.
Según Barranco, nadie le explicó claramente su condición y las señales críticas de su placenta, que ya había alcanzado grado tres antes de tiempo, fueron ignoradas.
El resultado fue devastador: la bebé falleció y ella estuvo en riesgo de perder la vida. “Perdí a mi hija sin que nadie se hiciera responsable. Mi familia vio cómo me dejaron sin atención, cómo ignoraron las señales y cómo se perdió tiempo vital”, expuso al periodista.
La joven asegura que su caso no es aislado y que en hospitales como el de Camagüey situaciones similares continúan ocurriendo.
Por ello, hizo un llamado a que se escuchen estas historias y se exijan cambios en el sistema de salud cubano: “Mi bebé merecía vivir. Y yo merecía ser cuidada”.
Negligencia médica en Camagüey
El testimonio de Lianet se ha convertido en un reclamo por justicia y por reformas que garanticen a las madres cubanas una atención médica responsable, para que tragedias como la suya no se repitan.
La escasez de recursos, personal y equipamiento en el sistema de salud cubano es crítica. Numerosos casos de negligencia médica han sido reportados, evidenciando un deterioro sistemático que afecta la atención adecuada y oportuna de los pacientes.
En julio, un niño de dos años falleció en Camagüey debido a una cadena de presuntas negligencias médicas.
El menor fue inicialmente atendido sin la presencia de un especialista y no se le realizaron los análisis clínicos necesarios, lo que resultó en un diagnóstico erróneo y finalmente en su muerte por complicaciones de dengue hemorrágico.
Preguntas frecuentes sobre la negligencia médica en Camagüey y el sistema de salud cubano
¿Qué ocurrió en el caso de negligencia médica denunciado por Lianet Barranco en Camagüey?
Lianet Barranco denunció que su hija recién nacida falleció debido a negligencia médica en un hospital de Camagüey. Durante su embarazo, Lianet presentó síntomas críticos que no fueron atendidos a tiempo, resultando en un diagnóstico tardío de preeclampsia severa y otras complicaciones que pusieron en riesgo su vida y llevaron a la muerte de su hija.
¿Cuál es la situación actual del sistema de salud en Cuba?
El sistema de salud en Cuba enfrenta una grave crisis estructural, caracterizada por la escasez de recursos, personal insuficiente y condiciones insalubres en los hospitales. Esta situación ha llevado a numerosos casos de negligencia médica y una atención médica deficiente, como se evidencia en las denuncias de varios pacientes y familiares afectados en diferentes provincias del país.
¿Qué otras denuncias de negligencia médica se han reportado en Camagüey?
En Camagüey, se han reportado múltiples casos de negligencia médica, incluyendo la muerte de un niño de dos años debido a errores en el diagnóstico y falta de atención oportuna. Otro caso notable fue el de una mujer de 69 años que falleció después de que sus síntomas fueran desestimados como meros nervios. Estos casos reflejan un patrón preocupante de falta de atención médica adecuada en la región.
¿Qué medidas se han tomado para abordar los problemas del sistema de salud cubano?
A pesar de las denuncias y el reconocimiento oficial de la crisis en el sistema de salud cubano, no se han implementado medidas efectivas para mejorar la situación. El gobierno sigue atribuyendo los problemas al embargo estadounidense, sin abordar las fallas internas. La falta de recursos y personal especializado continúa afectando gravemente la atención médica en la isla.
