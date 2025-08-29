Un reportero de noticias de Miami es detenido por robar y empeñar un Rolex

Vídeos relacionados:

El periodista Michael Hudak, reportero del canal de televisión WSVN-ABC Miami, fue arrestado esta semana acusado de robar un reloj Rolex valorado en 16,000 dólares a un vecino, y posteriormente empeñarlo en una casa de empeño del noroeste de Miami-Dade.

Según el reporte policial citado por Univisión, el hecho ocurrió en julio, cuando la víctima viajó a España durante dos semanas y dejó una llave de repuesto de su vivienda al compañero de cuarto de Hudak, con la instrucción expresa de utilizarla únicamente en caso de emergencia.

Al regresar de su viaje, el propietario notó la desaparición del Rolex Date-Just sin que hubiera señales de entrada forzada.

Al consultar con sus vecinos, incluido el propio Hudak, todos aseguraron no tener conocimiento del paradero del reloj. Poco después, la víctima recibió una notificación de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade informándole que su reloj había sido empeñado.

La investigación condujo a una casa de empeño, donde detectives comprobaron que el objeto había sido entregado el 8 de agosto por el propio Hudak, quien presentó su licencia de conducir de Florida, firmó el formulario de la transacción, dejó la huella de su pulgar derecho y recibió 7,000 dólares a cambio.

El jueves 28 de agosto, el reportero de 29 años se entregó en la sede de la Policía de Miami y fue acusado de hurto mayor y robo en una vivienda desocupada, ambos delitos graves.

Tras su arresto, fue trasladado al Centro Correccional Turner Guilford Knight, donde quedó a la espera de que se le fijara una fianza.

En medio de la polémica, WSVN emitió un comunicado confirmando que Hudak fue suspendido sin goce de sueldo mientras se desarrolla el proceso judicial.

El caso ha generado gran atención mediática en el sur de la Florida, no solo por la naturaleza del delito, sino por involucrar a un joven reportero que hasta ahora se desempeñaba en uno de los principales canales locales de noticias.

