Arrestan a cuidadora en Miami-Dade por graves cargos contra una anciana de 86 años

Una mujer de 59 años fue arrestada en Doral, Florida, tras ser acusada de explotar económicamente a una anciana de 86 años a la que cuidaba.

La sospechosa, identificada como Mónica Orta, tiene un extenso historial delictivo en varios condados del sur de Florida y ahora enfrenta cargos por delitos graves, incluyendo fraude con tarjetas de crédito y explotación de personas mayores.

El arresto fue realizado el pasado 26 de agosto por agentes del Departamento de Policía de Doral, luego de que una investigación revelara que Orta utilizó de forma fraudulenta las tarjetas de crédito de la víctima para realizar compras en tiendas como Macy’s y Nordstrom.

Un historial criminal que se remonta a 2004

Según reportó Local 10 News, Mónica Orta posee antecedentes penales tanto en Miami-Dade como en Broward, con múltiples arrestos por robo que datan desde 2004. Entre los departamentos que han detenido a Orta en el pasado figuran el Departamento de Policía de Miami-Dade, el de Aventura, Hialeah, Doral, Pembroke Pines, Plantation y la Oficina del Sheriff de Broward.

A pesar de este historial, Orta fue contratada por una agencia para cuidar a la víctima, una mujer de avanzada edad residente en la comunidad cerrada Goldvue Estates, en Doral. Desde julio de 2025, Orta había estado a cargo de su cuidado.

Un fraude que comenzó con llamadas sospechosas

La cadena de eventos que condujo al arresto comenzó el 21 de agosto, cuando la víctima recibió una llamada del departamento de fraude de Macy’s, alertándola sobre tres transacciones sospechosas. Poco después, otra llamada similar llegó desde Nordstrom, según informó Local 10 News.

Al día siguiente, la anciana confrontó a su cuidadora preguntándole si había estado en el centro comercial el día anterior. Orta negó haber salido. Sin embargo, la sospecha se intensificó cuando, tras ducharse, la víctima descubrió que faltaba un anillo valorado en 2,500 dólares que usaba todos los días.

“Orta salió de la vivienda sin avisarle, justo cuando la víctima se encontraba en la ducha”, señaló el reporte policial citado por Univisión.

Videos y evidencia clave

Las autoridades accedieron a videos de vigilancia que muestran a Mónica Orta usando las tarjetas de crédito de la víctima en varias tiendas del condado. En las grabaciones se observa a la sospechosa realizando compras valoradas en cientos de dólares.

El arresto se produjo el martes 26 de agosto, cuando agentes de Doral interceptaron a Orta en un vehículo Chevrolet Equinox cerca de su domicilio en Hialeah.

Durante el registro, encontraron en su posesión las tarjetas de crédito de la víctima, recibos de compra y una tarjeta de regalo vinculada a las transacciones fraudulentas, según detalló el informe policial citado por WSVN.

Acusaciones formales y proceso judicial

De acuerdo con documentos judiciales revisados por Local 10, los fiscales del condado de Miami-Dade presentaron siete cargos por delitos graves y dos cargos menores contra Mónica Orta. Entre ellos se incluyen:

-Explotación de una víctima anciana y discapacitada.

-Plan organizado para defraudar.

-Fraude de identidad (dos cargos).

-Fraude con tarjeta de crédito por más de $100 (tres cargos).

-Fraude con tarjeta de crédito por menos de $100 (dos cargos).

Ficha policial (Fuente: Miami-Dade.gov)

El caso será presidido por la jueza Michelle Delancy, del circuito de Miami-Dade. Hasta el momento, la policía no ha revelado el nombre de la agencia que empleó a Orta, pese a sus antecedentes penales.

Durante el interrogatorio, Orta alegó que había renunciado voluntariamente y que no quería volver a trabajar con la víctima porque, según sus palabras, era “grosera y mentirosa”, algo que fue recogido en el informe oficial citado por Local 10 News.

Llamado a posibles víctimas

Los detectives del Departamento de Policía de Doral solicitaron que cualquier persona que tenga información adicional sobre este caso, o que haya sido víctima de actos similares por parte de Orta, contacte a Crime Stoppers del condado de Miami-Dade al 305-471-8477, donde pueden permanecer en el anonimato.