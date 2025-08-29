Comenzar de cero en otro país nunca es fácil, y quien ha pasado por ese proceso lo sabe bien. La usuaria cubana de TikTok @gab2girasol compartió recientemente un mensaje sincero y motivador dirigido a quienes, como ella, están construyendo una nueva vida en Estados Unidos.

“Yo sé que a veces los que llevamos pocos años aquí sentimos que trabajamos y trabajamos, y no llegamos al objetivo que queremos”, dice en su video. Con tono calmado y reflexivo, invita a otros migrantes a no desesperarse y a valorar cada etapa del camino. “Tienes que disfrutar el proceso. Si te frustras, nunca vas a lograrlo”, añade.

La cubana recuerda que, al llegar al país, escuchó consejos que hoy valora mucho, como no compararse con quienes llevan más tiempo establecidos. “Nosotros, los que llevamos tres años para acá, nos quejamos del proceso, que ha sido duro… pero hay cosas que ahora son más fáciles que antes. Esa gente tuvo que trabajar duro, sin redes sociales, sin tantas facilidades. Y gracias a eso tienen lo que tienen”.

En su mensaje también resalta la importancia de la independencia y del emprendimiento como formas de crecimiento personal. “Siempre voy a abogar por los trabajos propios. No hay nada como ser la dueña de tu propio tiempo”, afirma con convicción.

El video ha generado reacciones de apoyo entre otros usuarios, muchos de ellos también migrantes. Algunos compartieron sus propias historias de adaptación, mientras otros agradecieron el mensaje. “Es así, todo va pasando y uno se supera cada vez más”, escribió una seguidora. Otra comentó: “Pensar que cuando llegué lloraba por el idioma… y ya todo pasó”.

Las palabras de @gab2girasol no solo reflejan su experiencia, sino que conectan con un sentimiento común entre quienes han dejado atrás su país para buscar un futuro mejor. Su llamado a la paciencia, al esfuerzo y a no compararse con otros puede ser un alivio para muchos que atraviesan momentos de incertidumbre.

Lo más leído hoy:

Porque cada camino es diferente, y como ella misma dice, “solo Dios sabe cuándo realmente te toca a ti”.

Preguntas Frecuentes sobre la Vida de los Migrantes Cubanos en EE. UU.