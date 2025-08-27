Disminuyen más de un 20 % los vuelos de EE.UU. a Cuba en septiembre

Vídeos relacionados:

La conexión aérea entre Estados Unidos y Cuba sufrirá una fuerte reducción a partir de septiembre, marcada por la caída de la demanda tras el fin de la temporada de verano y el reinicio de las actividades escolares.

Según cifras de la publicación especializada Aviacionline, en comparación con agosto de 2025, la oferta aérea registrará una disminución del 20%, quedando en 91 vuelos semanales con una capacidad total de 13.965 asientos entre ambos países.

La caída también se refleja en el análisis interanual, en el cual entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025 se registra una reducción del 21% en el número de frecuencias y del 16,1% en la oferta de asientos.

Actualmente, solo tres compañías estadounidenses mantienen operaciones hacia la Isla, todas con base en Florida.

La primera es American Airlines, con 70 vuelos semanales y 10.500 asientos, lo que representa el 77% de las frecuencias y el 75% de la capacidad del mercado.

Delta Air Lines se mantiene con 14 vuelos y 2.240 asientos.

Por su parte, Southwest Airlines, con siete vuelos y 1.225 asientos, vuela principalmente entre Tampa y La Habana.

Los itinerarios se concentran en las rutas desde Miami y Tampa, con American Airlines cubriendo los destinos de La Habana, Camagüey, Holguín, Santa Clara, Santiago de Cuba y Varadero. Delta mantiene vuelos a La Habana desde Miami, mientras que Southwest opera exclusivamente la ruta Tampa–La Habana.

El desplome de la demanda ya ha llevado a ajustes en el sector.

United Airlines anunció la suspensión de su ruta entre Houston y La Habana desde el 1 de septiembre, mientras que Southwest Airlines reducirá un vuelo diario en su enlace Tampa–La Habana a partir del 4 de septiembre.

Por su parte, American Airlines solicitó al Departamento de Transporte de EE.UU. una exención temporal de inactividad para la temporada de invierno, lo que supondría suspender varias frecuencias desde Miami hacia La Habana, Santiago de Cuba y Santa Clara hasta marzo de 2026.

Analistas apuntan a dos causas principales de esta caída: restricciones migratorias que limitan los viajes de ciudadanos estadounidenses bajo las 12 categorías autorizadas, entre ellas visitas familiares; y preferencia creciente por destinos alternativos, como República Dominicana, donde muchos cubanoamericanos optan por reunirse con sus familiares, evitando los costos y las limitaciones del viaje directo a Cuba.

La reducción consolida una tendencia a la baja en la conectividad aérea entre Cuba y Estados Unidos, que parece profundizarse hacia el otoño e invierno.

El régimen admitió en julio que el turismo tuvo una notable caída de visitantes en junio, sobre todo de turistas rusos.

Hasta el mes de junio se recibieron en Cuba 1,306,650 viajeros, 319,654 menos que en igual período de 2024, según datos oficiales de la a Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI).

Asimismo, llegaron 981,856 visitantes internacionales, 327 799 menos que en 2024, para una caída del 25% en el acumulado de visitantes a Cuba.

