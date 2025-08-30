Escándalo en Holguín: Adolescentes entre los 13 implicados en robo masivo de televisores en una escuela

Vídeos relacionados:

Un robo masivo en la Escuela Primaria José Martí, en el reparto Rolo Monterrey de Moa, provincia de Holguín, terminó con 13 personas procesadas, incluidos dos adolescentes, por diferentes delitos relacionados con el saqueo de equipos tecnológicos del centro educativo.

Según reportó el periodista oficialista local Camilo Velazco, el incidente ocurrió el pasado 2 de agosto, cuando dos adolescentes de 16 años irrumpieron en la dirección de la escuela y sustrajeron tres televisores.

Horas más tarde, regresaron acompañados de un tercer individuo y se llevaron cinco televisores adicionales, una computadora y una guitarra, que luego fueron vendidos en Moa y en los municipios de Banes y Báguano.

Durante la investigación, el Ministerio del Interior (MININT) recuperó primero uno de los televisores, seguido de otros tres, además de la computadora y la guitarra.

Tras las pesquisas, 13 personas fueron imputadas: tres por robo con fuerza (en prisión provisional), dos por complicidad (bajo fianza en efectivo) y ocho por receptación, quienes enfrentan el proceso en libertad.

En un acto público con la presencia de autoridades municipales, los medios recuperados fueron devueltos a la escuela.

El mayor Yoelkis Fuentes Zamora, jefe de la unidad territorial de investigación criminal, destacó la "importancia de reforzar" la vigilancia para "proteger" los recursos del Estado y "garantizar" el proceso educativo.

La directora del plantel lamentó que entre los implicados figuren antiguos estudiantes con "serios problemas de conducta". Asimismo, pidió mayor protección para los centros escolares, con el fin de evitar que hechos como este se repitan.

Aunque el régimen cubano insiste en que la criminalidad va en descenso, las cifras lo contradicen.

El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana (OCAC) reportó 1,319 delitos verificados entre enero y junio de 2025, casi cinco veces más que en igual periodo de 2023 y más que en todo 2024, lo que equivale a 7,3 crímenes diarios, un récord histórico que refleja la escalada delictiva y la diversificación de tipologías criminales en la isla

Entre los principales resultados destacan 721 robos, incluyendo 193 de hurto y sacrificio de ganado que confirman la relación directa entre la crisis alimentaria y la criminalidad, además se documentaron 63 asesinatos con víctimas que incluyen mujeres, menores y ancianos, de los cuales 16 fueron feminicidios.

