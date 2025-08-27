Testimonio del cubano al que le piden 4,000 dólares en Cuba por su Green Card perdida

Vídeos relacionados:
Leonardo Peña de la Cruz, un cubano residente permanente en Estados Unidos, denunció que fue víctima de robo en la isla y que delincuentes intentaron extorsionarlo pidiéndole 4,000 dólares a cambio de devolverle su green card, la cual apareció publicada en un grupo de compraventa en Facebook.
Peña relató al periodista Mario J. Pentón, para Martí Noticias, que el hecho ocurrió cuando regresaba a su provincia natal, Guantánamo.
Durante una parada para comer, desconocidos rompieron el vidrio de su vehículo y le sustrajeron los documentos.
Poco después, en el grupo “Ventas de Carros en La Habana” fue publicada una foto de su residencia con el número de registro cubierto, junto a un teléfono de contacto para negociar su devolución.
El cubano confesó a Pentón que, desesperado, ofreció en redes sociales una recompensa de 500 dólares. Sin embargo, recibió un mensaje exigiendo 4,000 dólares, lo que calificó de absurdo.
“Eso es insólito, de locos. Nadie va a pagar esa cantidad. Mi consejo es que nadie se deje extorsionar. Vayan directamente a la Embajada de Estados Unidos, ahí los atienden perfectamente”, advirtió al citado medio.
Peña aseguró que la Embajada estadounidense en La Habana le brindó todo el apoyo y ya programó su cita para poder regresar a EE.UU. sin mayores complicaciones: “Hoy mismo salí de la embajada con todos mis papeles en regla. Mañana debo recibir el permiso para viajar”, dijo con alivio.
El abogado de inmigración Ismael Labrador explicó a Martí Noticias que en estos casos lo recomendable es presentar una denuncia ante la policía cubana y aportar pruebas del intento de extorsión.
Con esa documentación, el afectado puede viajar sin la residencia física y, al llegar a Estados Unidos, solicitar un I-193 waiver, que puede ser gratuito o costar hasta 685 dólares, y luego reemplazar la green card mediante el formulario I-90.
La experiencia, que Peña describió como “amarga”, lo llevó a recomendar a otros viajeros extremar precauciones en la isla: “No dejen nada a la vista dentro de los carros, ni una gorra. La situación está muy mala y la gente anda caliente”.
Preguntas Frecuentes sobre la Extorsión y el Robo de Documentos en Cuba
¿Qué ocurrió con Leonardo Peña de la Cruz y su Green Card en Cuba?
Leonardo Peña de la Cruz, un cubano residente en Estados Unidos, fue víctima de un robo durante su visita a la isla, donde le sustrajeron su Green Card. Posteriormente, delincuentes intentaron extorsionarlo exigiéndole 4,000 dólares para devolverle el documento. La tarjeta fue publicada en un grupo de compraventa en Facebook, con un número de contacto para negociar su devolución.
¿Qué recomienda hacer en caso de pérdida de una Green Card en Cuba?
En caso de perder una Green Card en Cuba, se recomienda acudir a la Embajada de Estados Unidos en La Habana para recibir asistencia. Además, es aconsejable presentar una denuncia ante la policía cubana y aportar pruebas del intento de extorsión. Con esta documentación, se puede solicitar un I-193 waiver al llegar a EE.UU., lo que permite regresar sin la residencia física.
¿Por qué es importante no ceder ante extorsiones por documentos robados en Cuba?
Ceder ante extorsiones fomenta la impunidad y puede perpetuar este tipo de delitos en la isla. Lo más recomendable es no pagar y buscar apoyo en las autoridades consulares. En el caso de Leonardo Peña, la embajada estadounidense le brindó el apoyo necesario para resolver su situación sin necesidad de ceder al chantaje.
¿Cómo afecta la inseguridad en Cuba a los cubanoamericanos que visitan la isla?
La creciente inseguridad en Cuba está afectando a los cubanoamericanos que visitan la isla, especialmente a través de robos y extorsiones de documentos personales. Este fenómeno expone a los viajeros a riesgos migratorios significativos, ya que perder documentos importantes como la Green Card puede complicar su regreso a Estados Unidos y causarles problemas legales y económicos.
