Testimonio del cubano al que le piden 4,000 dólares en Cuba por su Green Card perdida

Leonardo Peña de la Cruz, un cubano residente permanente en Estados Unidos, denunció que fue víctima de robo en la isla y que delincuentes intentaron extorsionarlo pidiéndole 4,000 dólares a cambio de devolverle su green card, la cual apareció publicada en un grupo de compraventa en Facebook.

Peña relató al periodista Mario J. Pentón, para Martí Noticias, que el hecho ocurrió cuando regresaba a su provincia natal, Guantánamo.

Durante una parada para comer, desconocidos rompieron el vidrio de su vehículo y le sustrajeron los documentos.

Poco después, en el grupo “Ventas de Carros en La Habana” fue publicada una foto de su residencia con el número de registro cubierto, junto a un teléfono de contacto para negociar su devolución.

El cubano confesó a Pentón que, desesperado, ofreció en redes sociales una recompensa de 500 dólares. Sin embargo, recibió un mensaje exigiendo 4,000 dólares, lo que calificó de absurdo.

“Eso es insólito, de locos. Nadie va a pagar esa cantidad. Mi consejo es que nadie se deje extorsionar. Vayan directamente a la Embajada de Estados Unidos, ahí los atienden perfectamente”, advirtió al citado medio.

Peña aseguró que la Embajada estadounidense en La Habana le brindó todo el apoyo y ya programó su cita para poder regresar a EE.UU. sin mayores complicaciones: “Hoy mismo salí de la embajada con todos mis papeles en regla. Mañana debo recibir el permiso para viajar”, dijo con alivio.

El abogado de inmigración Ismael Labrador explicó a Martí Noticias que en estos casos lo recomendable es presentar una denuncia ante la policía cubana y aportar pruebas del intento de extorsión.

Con esa documentación, el afectado puede viajar sin la residencia física y, al llegar a Estados Unidos, solicitar un I-193 waiver, que puede ser gratuito o costar hasta 685 dólares, y luego reemplazar la green card mediante el formulario I-90.

La experiencia, que Peña describió como “amarga”, lo llevó a recomendar a otros viajeros extremar precauciones en la isla: “No dejen nada a la vista dentro de los carros, ni una gorra. La situación está muy mala y la gente anda caliente”.

