Lo que encontraron lo hundió: 25 años de cárcel para hombre de Broward por arsenal de armas y amenazas contra congresista

Un residente del sur de Florida fue sentenciado a 25 años de prisión federal por posesión ilegal de armas, municiones y accesorios, tras descubrirse que había elaborado un manifiesto con amenazas dirigidas al congresista Jared Moskowitz y a escuelas judías.

Según reveló un reporte publicado por The Miami Herald, John Lapinski, de 42 años, residente en la ciudad de Margate, condado de Broward, fue condenado por el juez Rodney Smith a 300 meses de cárcel, seguido de ocho años de libertad supervisada.

Lapinski enfrentó múltiples cargos, entre ellos: posesión de un arma de fuego por un delincuente convicto, posesión de un arma de fuego estando bajo una orden judicial, posesión de un chaleco antibalas por un delincuente violento y posesión de un silenciador no registrado.

La investigación comenzó el 31 de octubre, cuando la policía de Margate respondió a un tiroteo reportado en la zona de Northwest 9th Court.

Aunque no hubo heridos, los oficiales vincularon el hecho con Lapinski, quien residía en las cercanías.

Una orden de registro permitió descubrir el arsenal junto con un manifiesto con retórica antisemita y una “lista negra” que incluía a Moskowitz, templos y escuelas judías, según expuso el Herald.

El caso ha generado gran alarma en el sur de Florida, especialmente en la comunidad judía, al revelar un posible complot contra un representante electo y lugares sensibles de la ciudad.

Autoridades federales destacaron que la condena refleja la gravedad de las amenazas y el riesgo que representa la proliferación ilegal de armas en manos de individuos con historial criminal.

A inicios de este año trascendió una parada de tráfico rutinaria en Key West, en el condado de Monroe, que terminó en el hallazgo de un peligroso arsenal y un plan potencialmente letal.

Vincent Vega, de 39 años, exbombero del Departamento de Bomberos de Key West, fue detenido tras ser sorprendido conduciendo a exceso de velocidad y portando un rifle AR-15 modificado ilegalmente.

Lo que comenzó como una simple infracción de tránsito derivó así en el descubrimiento de una bomba casera y de un impresionante alijo de armas y explosivos.

Durante la parada, los agentes detectaron a simple vista un rifle AR-15 cargado con un cañón acortado de apenas 19 cm (7,5 pulgadas), un arma regulada por la Ley Nacional de Armas de Fuego; ello supone que requiere un registro y un sello fiscal para su posesión legal.

