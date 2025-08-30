Cubano entrega donativos a familia de bebé cuya madre murió tras complicaciones en el parto

Vídeos relacionados:

El activista cubano Ernesto Pérez Rodríguez ha intensificado sus esfuerzos de solidaridad con la familia de Anderson Matías, un bebé de solo cuatro meses que quedó huérfano de madre tras el trágico fallecimiento de Lisandra Maceo García, quien murió a consecuencia de complicaciones sufridas en el parto.

Pérez Rodríguez, conocido por sus labores humanitarias, ha estado al frente de la campaña de apoyo a los hijos de Lisandra (tenía además una niña de siete años) quienes quedaron al cuidado de su abuela paterna.

El viernes, Pérez Rodríguez visitó nuevamente a Anderson Matías y su abuela en Arroyo Ondo, una comunidad de la provincia de Guantánamo, y le entregó una batidora nueva para ayudar con la alimentación del bebé, a quien su abuela quería empezar a darle puré.

"Decidí regalarle una batidora, ya que no la tenían. El costo fue de 10,500 pesos, y me llenó de alegría ver la sonrisa de la abuela al recibirla", dijo él en Facebook.

Como muestra de agradecimiento, la señora le obsequió una "jabita con viandas", gesto que el activista describió como un ejemplo de su "buen corazón y gratitud".

"Es impresionante cómo la solidaridad y el amor se transmiten, incluso en momentos de tanta tristeza", expresó.

La entrega es solo una de las iniciativas que se han llevado a cabo para apoyar a los hijos de Lisandra.

Días antes, el joven llevó menor varios paquetes de leche de 1 kg, compotas y refrescos para el menor, y a la niña leche, confituras y 15,000 pesos que le envió el abuelo paterno. Con esa cantidad se pudieron cubrir necesidades urgentes, como la compra de zapatos y una mochila para la escuela.

Además de los donativos en especie, el activista ha gestionado una campaña de recaudación para ayudar a la familia a adquirir una vivienda digna para los niños.

Tras la trágica muerte de su muerte, se lograron recaudar más de un millón de pesos cubanos (unos 2,500 dólares), con el fin de comprar una casa que brinde seguridad y comodidad a los huérfanos.

Sin embargo, Pérez Rodríguez hace un llamado a las pequeñas y medianas empresas (Mipymes) para que colaboren en convertir una parte de los fondos en efectivo, a fin de facilitar la compra de la casa y otros elementos necesarios como electrodomésticos.

El caso de Lisandra Maceo García ha tocado profundamente los corazones de la comunidad cubana, tanto dentro de la Isla como en el exterior.

La joven madre de 26 años estuvo en estado vegetativo durante tres meses, tras sufrir un paro respiratorio de 35 minutos poco después de dar a luz.

Su salud se deterioró irreversiblemente, dejando a sus dos hijos en una situación de extrema vulnerabilidad: huérfanos y viviendo en precarias condiciones, en una casa de madera con piso de tierra.

Este caso también ha puesto de relieve las precarias condiciones del sistema de salud y vivienda en Cuba, donde muchas familias enfrentan enormes dificultades para acceder a cuidados médicos adecuados y a un hogar digno.

La historia de Lisandra se ha convertido en un símbolo de lucha y resistencia, motivando a muchos cubanos a unirse a la causa y brindar apoyo a los huérfanos.

Gracias a la generosidad de los seguidores de Pérez Rodríguez y la solidaridad de la comunidad, los niños de Lisandra no solo están recibiendo apoyo emocional y material, sino que además tienen la oportunidad de comenzar una nueva vida, con la esperanza de que su mamá, aunque ya no esté con ellos, pueda descansar en paz sabiendo que están bien cuidados.

"Gracias a todos por su apoyo, pronto podremos entregar la casita que con tanto amor hemos construido para estos niños", concluyó Pérez Rodríguez en su post, agradeciendo a quienes han hecho posible este acto de solidaridad que ha tocado la vida de tantos.

