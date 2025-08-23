Tragedia en Cuba: Joven madre fallece tras pasar meses en estado vegetativo después del parto

Una joven madre cubana de 26 años falleció este sábado luego de permanecer tres meses en estado vegetativo a causa de un paro respiratorio ocurrido durante su parto más reciente.
Según comunicó el activista guantanamero Ernesto Pérez Rodríguez, Lisandra Maceo García, madre de dos hijos, murió tras haber permanecido varios meses en estado vegetativo como consecuencia de complicaciones sufridas después de dar a luz.
A los 21 días de haber tenido a su bebé, Lisandra sufrió un paro respiratorio de 35 minutos que le provocó daños irreversibles en su cerebro.
Desde entonces dependía de una traqueotomía para respirar y se alimentaba a través de una sonda gástrica. Pese a recibir el alta médica, no pudo regresar a su hogar debido a las precarias condiciones en que vivía: una casa de madera con piso de tierra, donde el riesgo de infecciones era muy alto.
Familiares, médicos y vecinos impulsaron campañas solidarias para ayudar a mejorar sus condiciones de vida y asegurar un techo digno, tanto para ella como para sus dos pequeños hijos: una niña de siete años y un bebé de apenas tres meses. Sin embargo, la joven finalmente falleció este sábado, y dejó a sus hijos al cuidado de su abuela.
El caso de Lisandra ha conmovido profundamente a su comunidad y a la diáspora cubana, que había respondido con donaciones y mensajes de apoyo.
Su historia se convirtió en un símbolo de las carencias del sistema de salud y de vivienda en la isla, donde madres y familias vulnerables enfrentan condiciones críticas sin la protección adecuada.
El activista confirmó este sábado en sus redes sociales que las donaciones de cubanos ascienden a 1,830 dólares, con los cuales pretenden comprarle una casa a los niños: "Que esa madre pueda estar en paz desde el cielo".
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.