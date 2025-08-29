Luto en localidad de Villa Clara por muerte de un adolescente en accidente de tránsito

La comunidad de Santo Domingo, municipio de Villa Clara, se encuentra de luto tras la muerte de un adolescente en un accidente de tránsito, un suceso que ha provocado una ola de dolor y solidaridad en redes sociales y entre los vecinos de la localidad.

El joven, identificado como Cristian Gálvez, era muy querido en el pueblo y su partida ha sido descrita como una pérdida irreparable.

Cristian Gálvez. Foto: Facebook / Kathleen Arencibia

En Facebook, la usuaria Kathleen Arencibia expresó su pesar con un emotivo mensaje: "Tu pueblo hoy te llora, nunca imaginamos que esto sucedería. Mis condolencias para tu familia y amigos, aunque no estudiamos juntos te conocía desde la primaria y siempre fuiste muy alegre y de buen corazón. EPD, mi corazón, cuídanos desde el cielo y que Dios te tenga en el lugar más hermoso que tenga".

Captura de Facebook / Kathleen Arencibia

Arencibia también compartió imágenes que mostraban cómo decenas de ciclistas acompañaron el carro fúnebre hasta el cementerio, en un gesto de despedida que conmovió a toda la comunidad.

Foto: Facebook / Kathleen Arencibia

La poetisa Gloria Muñoz, por su parte, le dedicó un poema en el que recordaba al muchacho como "el chico bicicletero" y pedía que su temprana partida sirviera de ejemplo para otros jóvenes.

"Que juntos formen un club deportivo donde el riesgo no sea jugar la vida, sino demostrar talento", escribió.

Captura de Facebook / Gloria Muñoz

Las muestras de dolor se multiplicaron.

La maestra Admarys Díaz, que le dio clases a Cristian en la infancia, compartió una reflexión cargada de angustia.

"Me duele, lo vi crecer, le di clases y nunca sabré lidiar con este tipo de pérdida. Mi hijo casi de su edad y lo celo de cada paso que da, quiere su bici y aún no estoy preparada. Hay que hablar mucho con los jóvenes y no rendirnos en el empeño de educarlos. Qué triste suceso y cómo voy a extrañar a ese pequeño", escribió.

Cientos de personas expresaron su pesar por la pérdida de alguien tan joven, enviando mensajes de condolencias a la familia y resaltando la alegría y nobleza que caracterizaban al adolescente.

Una tragedia que se suma a otros accidentes recientes en Cuba

El dolor que vive Santo Domingo se enlaza con otras tragedias similares ocurridas en el país en las últimas semanas.

En Guisa, provincia de Granma, un adolescente identificado como Yanier murió tras ser atropellado en carretera.

Según testigos, el conductor responsable abandonó la escena, lo que generó gran indignación entre los vecinos. Posteriormente, las autoridades confirmaron que fue detenido, aunque no dieron detalles de su identidad ni de las circunstancias del arresto.

En redes sociales, la usuaria Esperanza de Guisa lo despidió con un mensaje: "Vuela alto, así despiden a Yanier, joven guisero que perdió la vida en un accidente en la vía cuando un auto lo impactó causándole letales daños. En paz descanse este ángel".

También este mes, en el kilómetro 142 de la Autopista Nacional, en Matanzas, otro ciclista perdió la vida al ser embestido por un automóvil cuando intentaba cruzar desde Jagüey Grande hacia Australia.

Según la investigación oficial, la responsabilidad recayó en el bicicletero, que no se detuvo en la señal establecida.

Un problema que no cesa

Estos hechos forman parte de la larga lista de accidentes de tránsito que cada año enlutan a familias cubanas.

Las autoridades insisten en la importancia de cumplir con la Ley 109 (Código de Seguridad Vial), advirtiendo que muchas de estas tragedias podrían evitarse con mayor responsabilidad en la vía.

Mientras tanto, en Villa Clara, el recuerdo de Cristian quedará marcado entre los suyos como el de un muchacho alegre, apasionado por la bicicleta y con toda una vida por delante que la tragedia truncó demasiado temprano.

