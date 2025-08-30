Salen a la luz nuevos detalles del asesinato de un hombre por su vecino en Santiago de Cuba

Vídeos relacionados:

El asesinato de Ángel Luis Mercantety Quiñones, un jubilado de 74 años, ocurrido el pasado 21 de agosto en Santiago de Cuba, ha tomado un giro aún más macabro, con la filtración de detalles escalofriantes que confirman los temores de los residentes del reparto Abel Santamaría.

La noticia ha conmovido a la comunidad santiaguera y ha generado una creciente indignación entre los ciudadanos.

De acuerdo con información exclusiva a la que tuvo acceso el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada, el asesino, identificado como José Luis Fernández Torres, un hombre de 60 años, ha confesado con espeluznante frialdad los detalles del crimen.

Según su declaración, el asesinato ocurrió en su vivienda, donde él y Mercantety Quiñones compartían bebidas alcohólicas. En medio de una discusión por deudas personales, Fernández Torres golpeó a la víctima con un tubo en la cabeza, causándole la muerte.

Lo más estremecedor vino después: el hombre confesó que desmembró el cuerpo y lo escondió en su casa, almacenando partes del cadáver en dos refrigeradores.

Declaración del asesino. Foto: Facebook / Yosmany Mayeta Labrada

Los detalles de la macabra escena fueron detallados en el muro de Facebook de Mayeta, quien indicó que en la vivienda del detenido la Policía encontró una jarra con grasa, dos frascos con carne frita y una bolsa con costillas.

Captura de Facebook / Yosmany Mayeta Labrada

Los otros fragmentos del cuerpo fueron descartados por Fernández Torres en un arroyo cercano a la entrada de Micro 1, lugar donde fueron vistos por vecinos de la zona.

La investigación se inició el pasado 26 de agosto, cuando trabajadores de Comunales encontraron la cabeza de la víctima en un contenedor de basura frente a una TRD, en la última parada de ómnibus en Abel Santamaría.

La cabeza, en avanzado estado de descomposición, fue identificada días después como perteneciente a Ángel Luis Mercantety Quiñones, quien había sido reportado como desaparecido desde el 22 de agosto.

La desaparición había generado preocupación entre los vecinos, quienes confirmaron que Mercantety frecuentaba la casa de su vecino asesino.

El Ministerio del Interior ha confirmado que Fernández Torres es el principal sospechoso del crimen y que será procesado por el asesinato.

En su declaración, el sujeto también admitió que había desechado partes del cuerpo en diferentes lugares de la ciudad para borrar cualquier rastro que pudiera vincularlo al crimen.

Este brutal asesinato ha causado consternación entre los santiagueros, que se sienten aterrados por la violencia y la inhumanidad del acto.

A medida que los detalles se hacen públicos, las especulaciones sobre posibles prácticas de canibalismo, alimentadas por la aparición de la carne humana frita en los refrigeradores del acusado, han aumentado.

No obstante, no hay una confirmación oficial acerca del origen de la carne que Fernández Torres conservaba en su nevera.

Aunque no se ha confirmado si estas prácticas formaban parte del crimen, la denuncia de Mayeta ha elevado la alarma social, y muchos ciudadanos piden que el caso sea juzgado con la máxima severidad.

Además de la horrorosa naturaleza del crimen, la comunidad ha mostrado su repulsión ante la forma en que el victimario utilizó el espacio doméstico para esconder y tratar los restos humanos, lo que refleja una mentalidad perturbadora.

El hallazgo de la cabeza en un basurero también ha causado gran revuelo, con los habitantes del área, conocida como "El Salao", expresando su asombro y preocupación por la inseguridad que parece envolver a la ciudad.

El caso de Ángel Luis Mercantety Quiñones ha conmovido a toda Cuba, y la demanda de justicia se ha convertido en un clamor popular.

Los vecinos de Abel Santamaría exigen que el asesino reciba una condena ejemplar para evitar que hechos de esta magnitud se repitan en la Isla.

Por su parte, el activista Yosmany Mayeta expresó sus condolencias a la familia de la víctima y mostró su indignación por la brutalidad del asesinato.

"Exigimos justicia ejemplar para este siniestro asesino, cuya condena no devolverá la vida de la víctima, pero sí dará un poco de tranquilidad a sus seres queridos y a los santiagueros que hoy viven con miedo e indignación", concluyó el periodista.

Con este espeluznante caso, Santiago de Cuba se enfrenta a uno de los crímenes más atroces de los últimos años, que no solo ha dejado una víctima fatal, sino también una comunidad sumida en el miedo y la repulsión.

