Una cubana residente en Estados Unidos compartió en TikTok su experiencia tras realizar un viaje de urgencia a La Habana para visitar a su padre enfermo. En su testimonio, relató que no tuvo ningún problema con las autoridades migratorias estadounidenses al regresar, algo que contrasta con lo denunciado por otros cubanos en redes sociales. Su relato ha generado decenas de reacciones de usuarios que se sintieron identificados o compartieron vivencias similares.

La usuaria, identificada como @lizdelgado1976, explicó que organizó el viaje de forma repentina debido al delicado estado de salud de su padre, hospitalizado desde julio en la capital cubana. “Mis padres están solos en La Habana, con poco apoyo familiar”, señaló, y agregó que tanto ella como su hermano querían demostrarles que no estaban solos y brindarles apoyo en persona.

El viaje fue breve pero cargado de emociones. Salió hacia Cuba un jueves y regresó a Estados Unidos el lunes siguiente. A su llegada a Miami, asegura que no fue llevada al “cuartico” ni sometida a interrogatorio, algo que otros viajeros han denunciado en TikTok. “Fui de las privilegiadas que no me chequearon ni me interrogaron”, dijo. Solo le preguntaron cuándo había viajado a la isla.

Delgado explicó que decidió contar su historia luego de ver otros videos de cubanos que afirmaban haber sido retenidos o marcados en el sistema tras regresar de Cuba. Según aclaró, su intención no es negar esas experiencias, sino aportar su propia vivencia: “Cada persona tiene su historia”.

Entre los comentarios, varios usuarios agradecieron la sinceridad del testimonio y contaron experiencias similares. Muchos coincidieron en que el trato en los aeropuertos puede variar según la vía de entrada al país, el estatus migratorio o incluso el agente que atiende. “No todos corremos con la misma suerte”, comentó una usuaria.

La cubana también ofreció un consejo útil para quienes regresan desde Cuba con productos del duty free. Relató que le decomisaron una botella de ron en el aeropuerto de Miami por no tener el recibo de compra. Aunque no lo mencionó en el video principal, aclaró en los comentarios que el agente fue muy cordial y le pidió que buscara el comprobante en su bolso. “Yo le dije que no me lo habían dado”, explicó. Incluso llamó a una funcionaria que hablaba español para sugerirle que, si viajaba acompañada, otra persona podía llevar la botella en el equipaje facturado. Finalmente, su hermano —que venía en otro vuelo— logró hacerlo. “Él quería que yo no perdiera la botella”, contó.

El video, titulado “Mi viaje a Cuba, mi experiencia”, ha tenido un fuerte impacto entre cubanos dentro y fuera de la isla. Para muchos, representa la realidad de quienes deben regresar por razones de fuerza mayor, a pesar del miedo, la incertidumbre o el estatus migratorio. “Si van a Cuba, traten de ir relajados, positivos. Y mucha suerte, eso les deseo”, concluyó.

