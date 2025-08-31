Dos vaguadas provocarán lluvias y tormentas eléctricas en varias regiones de Cuba

Vídeos relacionados:

El meteorólogo Raydel Ruisánchez advirtió este domingo sobre la presencia de dos vaguadas que estarán generando condiciones de tiempo inestable sobre Cuba.

Una de ellas se localiza sobre el sudeste del Golfo de México y la otra próxima al oriente del país.

Ambos sistemas, combinados con el fuerte calentamiento diurno y la humedad abundante en diferentes capas de la troposfera, crearán un ambiente propicio para lluvias, chubascos y tormentas eléctricas, principalmente en la región occidental y en zonas del interior y sur del oriente cubano, alertó en Facebook.

“Se recomienda extremar la precaución ante tormentas eléctricas”, señaló Ruisánchez, quien también compartió una imagen con los acumulados de lluvia previstos según el modelo meteorológico de mesoescala WRF-ARW.

Las precipitaciones podrían ser localmente fuertes y prolongarse hasta las primeras horas de la noche.

Por su parte, el Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología de Cuba, a través de su canal en Telegram, indicó que en la tarde se nublará en gran parte del territorio nacional con chubascos, lluvias y tormentas eléctricas, más frecuentes en occidente y oriente, y más aisladas en la región central.

También se prevén temperaturas elevadas, con máximas entre 32 y 35 grados Celsius —más altas en zonas del interior— y mínimas nocturnas entre 23 y 26 grados, ligeramente inferiores en zonas interiores del país.

Los vientos serán variables y débiles, mientras que la mar estará tranquila, salvo por poco oleaje en la costa sur oriental.

Una ligera llovizna fue suficiente para que varias calles de La Habana quedaran anegadas este sábado, en una muestra más del colapso del sistema de alcantarillado, denunciaron los vecinos de la capital cubana.

El fotógrafo cubano Sergei Montalvo Aróstegui afirmó en Facebook que en Cuatro Caminos y Centro Habana, se reportaron inundaciones por problemas con los drenajes.

“Los mismos vecinos somos los que tenemos que meternos a quitar la obstrucción de los alcantarillados para que el agua baje y la calle quede transitada”, escribió, junto a videos de la inundación.

Hace apenas unos días también se reportaron inundaciones en la Calzada del Cerro, donde videos difundidos por el medio independiente CubaNet mostraron a la emblemática avenida convertida en un río, con el agua alcanzando los portales de las casas.

Las inundaciones urbanas se han convertido en parte del día a día de los habaneros. Apenas dos semanas atrás, fuertes lluvias provocaron el colapso de calles y viviendas en varios municipios, y un trágico derrumbe en el Cerro dejó como saldo la muerte de un bebé de apenas cinco meses.

En tanto, los habitantes de La Habana insisten en que se limpien los tragantes y se renueve el sistema de alcantarillado.

