"Caen cuatro gotas de lluvia y La Habana se inunda", residentes denuncian sistema de alcantarillado

Una ligera llovizna fue suficiente para que varias calles de La Habana quedaran anegadas este sábado, en una muestra más del colapso del sistema de alcantarillado, denunciaron los vecinos de la capital cubana.
El fotógrafo cubano Sergei Montalvo Aróstegui afirmó en Facebook que en Cuatro Caminos y Centro Habana, se reportaron inundaciones por problemas con los drenajes.
“Los mismos vecinos somos los que tenemos que meternos a quitar la obstrucción de los alcantarillados para que el agua baje y la calle quede transitada”, escribió, junto a videos de la inundación.
La molestia ciudadana se dirige hacia las instituciones estatales encargadas del mantenimiento, como Comunales y Aguas de La Habana, a las que responsabilizan por la falta de limpieza en los tragantes.
“¿Qué hacen las autoridades competentes?”, cuestionó.
Hace apenas unos días también se reportaron inundaciones en la Calzada del Cerro, donde videos difundidos por el medio independiente CubaNet mostraron a la emblemática avenida convertida en un río, con el agua alcanzando los portales de las casas.
Las inundaciones urbanas se han convertido en parte del día a día de los habaneros. Apenas dos semanas atrás, fuertes lluvias provocaron el colapso de calles y viviendas en varios municipios, y un trágico derrumbe en el Cerro dejó como saldo la muerte de un bebé de apenas cinco meses.
En tanto, los habitantes de La Habana insisten en que se limpien los tragantes y se renueve el sistema de alcantarillado.
Preguntas frecuentes sobre las inundaciones en La Habana
¿Por qué se inunda La Habana con lluvias leves?
La Habana se inunda incluso con lluvias leves debido al colapso del sistema de alcantarillado, que está obsoleto y saturado. Fue construido para una población mucho menor a la actual, y la falta de mantenimiento y limpieza, junto con la acumulación de basura, agravan el problema.
¿Qué medidas están tomando las autoridades para solucionar el problema de las inundaciones?
Las autoridades han recibido cooperación internacional para mejorar las infraestructuras, como la adquisición de equipos de bombeo y la construcción de nuevos tramos de alcantarillado. Sin embargo, los ciudadanos critican que las soluciones no son suficientes ni rápidas para enfrentar la magnitud del problema.
¿Qué consecuencias han tenido las inundaciones recientes en La Habana?
Las inundaciones han causado daños significativos, incluyendo viviendas anegadas, vehículos atrapados y, trágicamente, la muerte de un bebé debido al colapso de un muro en su hogar. Además, han aumentado las críticas hacia el gobierno por la falta de soluciones efectivas y el deterioro de la infraestructura urbana.
¿Cuál es el papel de la basura en las inundaciones de La Habana?
La acumulación de basura en las calles obstruye los tragantes, empeorando las inundaciones. La falta de un servicio eficiente de recogida de basura contribuye a que las calles se conviertan en ríos durante las lluvias, aumentando el riesgo de inundaciones y problemas sanitarios.
