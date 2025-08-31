"Caen cuatro gotas de lluvia y La Habana se inunda", residentes denuncian sistema de alcantarillado

Vídeos relacionados:

Una ligera llovizna fue suficiente para que varias calles de La Habana quedaran anegadas este sábado, en una muestra más del colapso del sistema de alcantarillado, denunciaron los vecinos de la capital cubana.

El fotógrafo cubano Sergei Montalvo Aróstegui afirmó en Facebook que en Cuatro Caminos y Centro Habana, se reportaron inundaciones por problemas con los drenajes.

“Los mismos vecinos somos los que tenemos que meternos a quitar la obstrucción de los alcantarillados para que el agua baje y la calle quede transitada”, escribió, junto a videos de la inundación.

La molestia ciudadana se dirige hacia las instituciones estatales encargadas del mantenimiento, como Comunales y Aguas de La Habana, a las que responsabilizan por la falta de limpieza en los tragantes.

“¿Qué hacen las autoridades competentes?”, cuestionó.

Hace apenas unos días también se reportaron inundaciones en la Calzada del Cerro, donde videos difundidos por el medio independiente CubaNet mostraron a la emblemática avenida convertida en un río, con el agua alcanzando los portales de las casas.

Las inundaciones urbanas se han convertido en parte del día a día de los habaneros. Apenas dos semanas atrás, fuertes lluvias provocaron el colapso de calles y viviendas en varios municipios, y un trágico derrumbe en el Cerro dejó como saldo la muerte de un bebé de apenas cinco meses.

En tanto, los habitantes de La Habana insisten en que se limpien los tragantes y se renueve el sistema de alcantarillado.

