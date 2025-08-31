¡Por fin una buena noticia! Así de barata estará la gasolina en Florida este Labor Day

Vídeos relacionados:

Los conductores de Florida llegan al fin de semana largo del Labor Day con un alivio en sus bolsillos: la gasolina tendrá su precio más bajo en un feriado desde el inicio de la pandemia en 2020.

Según cifras de The Auto Club Group (AAA), citadas por el portal de portal de noticias Florida Politics, el promedio estatal para el galón de regular se ubicó el viernes en 3.11 dólares, por debajo de los 3.30 dólares del año pasado y muy lejos del récord de 4.89 dólares alcanzado en junio de 2022.

A nivel nacional, el promedio fue de 3.20 dólares por galón, también el más bajo desde 2020, cuando la demanda de combustible se desplomó por los confinamientos del COVID.

El descenso general se vio afectado esta semana por un repunte de casi 20 centavos en Florida, tras las inundaciones que obligaron a cerrar temporalmente la refinería BP Whiting, la más grande del Medio Oeste.

Pese a ello, la tendencia se mantiene a la baja y el promedio nacional podría cerrar en 3.15 dólares por galón este Labor Day, unos 14 centavos menos que en 2024.

La administración de Donald Trump celebró el pronóstico: “De Memorial Day a Labor Day, los estadounidenses han ahorrado dinero en la bomba con los precios más bajos en cinco años”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, al New York Post.

Expertos como Patrick De Haan, de GasBuddy, atribuyen el respiro a la caída de los precios del petróleo —cerca de 64 dólares el barril— y a la fuerte producción global.

Incluso, se prevé que el costo pueda bajar de los 3 dólares por galón este otoño, dependiendo de la temporada ciclónica.

El alivio en el surtidor llega en medio de una economía donde muchas familias aún enfrentan altos costos en alimentos, alquileres y servicios.

“Reducir la energía significa un aumento inmediato en el flujo de efectivo de los hogares, y eso ayuda sobre todo a los de ingresos bajos y medios”, dijo a CNN Joe LaVorgna, consejero del Tesoro.

En Florida, los precios más bajos se registran en Crestview-Fort Walton Beach (2.88 dólares), seguidos por Panamá City (2.90 dólares) y Pensacola (2.95 dólares).

Los más altos se reportan en West Palm Beach-Boca Ratón (3.27 dólares), Nápoles (3.18 dólares) y Ocala (3.16 dólares).

Florida se ubica en la media nacional, mientras que los estados con gasolina más cara siguen siendo California (4.59 dólares), Hawái (4.48 dólares) y Washington (4.39 dólares).

En contraste, los más baratos son Misisipi (2.73 dólares), Arkansas (2.77 dólares) y Luisiana (2.78 dólares).

Florida ha experimentado una tendencia sostenida a la baja en los precios de la gasolina durante los últimos meses, a pesar de ciertos repuntes puntuales vinculados a tensiones geopolíticas.

El estado registró uno de sus niveles más bajos desde 2023, con promedios cercanos a los 3 dólares por galón, beneficiando a los conductores en plena temporada de primavera.

Sin embargo, el estallido del conflicto entre Irán e Israel provocó un alza temporal en el precio del combustible, debido al temor por la estabilidad del suministro internacional de petróleo.

Este episodio elevó los precios en Florida y otros estados, aunque fue seguido por una rápida estabilización del mercado.

Recientemente se volvió a registrar un descenso, alcanzando promedios similares a los niveles prepandémicos, lo que fue interpretado como una señal positiva para la economía doméstica.

Factores como la alta producción global y el comportamiento de las reservas estratégicas han contribuido a mantener este alivio en los surtidores.

