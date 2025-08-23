Se incendia un auto que transportaba gasolina en una bolsa plástica en el maletero

Almendrón en calle de Torriente, pueblo donde ocurrió el incendio (Imagen de referencia)

Un automóvil antiguo se incendió en la localidad de Torriente, perteneciente al municipio Jagüey Grande, Matanzas, tras transportar de manera inadecuada una gran cantidad de combustible.

El siniestro ocurrió en plena vía pública, específicamente en la calle 13-B, y dejó como saldo la destrucción total del vehículo y daños materiales en dos viviendas cercanas.

Afortunadamente no hubo que lamentar víctimas humanas.

El vehículo siniestrado era un Chevrolet de 1953, color rojo, conducido por Israel Salcedo Sánchez, residente en la misma localidad.

Según reveló en Facebook el perfil oficialista "Con Todos La Victoria", en el maletero llevaba 60 litros de gasolina almacenados en una bolsa plástica, práctica riesgosa que habría facilitado la propagación de las llamas.

Testimonios y reacciones

Vecinos que presenciaron el hecho relataron el momento con preocupación y reproches hacia la improvisación en el manejo de combustibles.

Una trabajadora por cuenta propia explicó que muchos recurren a este tipo de almacenamiento debido a la escasez crónica de combustible, ya que necesitan mantener en funcionamiento plantas eléctricas para conservar alimentos.

Otros, en cambio, criticaron la imprudencia: "Trasladar gasolina en un recipiente tan frágil es irresponsable, puso en riesgo su vida y la de otros", comentó un vecino en redes sociales.

Un matancero agregó que, además de la pérdida del carro y del combustible, el conductor podría enfrentar responsabilidades legales por daños a la propiedad privada.

Algunos señalaron la raíz del problema en las desigualdades en el acceso al carburante: "Si vendieran combustible en todo el país por moneda nacional, como ocurre en La Habana, estas situaciones no pasarían", opinó un cuentapropista.

Un problema recurrente

Los incendios vehiculares se han vuelto cada vez más frecuentes en Cuba, tanto por el deterioro del parque automotor como por la baja calidad de los combustibles.

Apenas en mayo, un taxi amarillo ardió en plena calle Santa Rosa de Santiago de Cuba, generando alarma entre los residentes y críticas a la tardanza de los bomberos. No hubo lesionados, pero una casa resultó afectada.

Otro episodio ocurrió días después en La Habana, cuando un ómnibus de la ruta P16 sufrió un principio de incendio a causa de una fuga de aceite en la zona trasera.

En esa ocasión, la rápida intervención del conductor y de los vecinos permitió controlar la situación sin daños mayores.

En marzo, se reportaron también incendios en un camión de bacheo en el Cotorro y en un Mercedes-Benz de la empresa Gardis en Matanzas, ambos completamente destruidos.

Una señal de alerta

El caso de Torriente vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad de los vehículos en circulación y los riesgos asociados a la manipulación insegura de combustibles.

Aunque en este último siniestro no se registraron heridos, el hecho reaviva el debate sobre la precariedad del transporte, la escasez energética y la necesidad de mayor control técnico y prevención en el manejo de materiales inflamables.

