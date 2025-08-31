Cohiba lanza ediciones de lujo en Paraguay mientras en Cuba la gente no encuentra ni un cigarro

Vídeos relacionados:
Mientras en Cuba los fumadores hacen colas interminables o pagan precios de escándalo en el mercado informal para conseguir una cajetilla, en Paraguay Cohíba celebró con glamour el lanzamiento de sus nuevas ediciones limitadas.
Según reportó el diario La Nación, el pasado jueves 28 de agosto el Hotel Dazzler de Asunción fue escenario de una velada exclusiva bautizada como “La Noche de los Cuban Mini Cigars”.
Allí se presentaron productos de lujo como el Cohíba Short Humidor Year of the Snake 88 LE, el Cohíba Club 60 LE y el Cohíba Wide Short, la versión más robusta del clásico Cohíba Short.
El evento reunió a invitados selectos, distribuidores y clientes VIP, quienes degustaron los nuevos minipuritos maridados con whiskies y rones premium.
“Nos da un tremendo orgullo poder decir que Paraguay está a la altura de otros grandes mercados de puros”, afirmó Ricardo Olmedo, jefe comercial de Habacorp, citado por Diario Hoy.
La cita, con música, brindis y distinción, buscó reafirmar “la vigencia y el valor cultural del tabaco cubano en Paraguay”, mencionan estos medios de prensa en sus reportes.
Sin embargo, la escena de lujo vivida en Asunción contrasta brutalmente con la realidad cubana. En la isla, fumar, a pesar del daño que causa a la salud, se ha convertido en un privilegio inalcanzable para muchos.
Durante una visita a la Fábrica H. Upmann el pasado mes de febrero, Miguel Díaz-Canel aseguró que el tabaco es “el principal rubro exportable de Cuba”, y que el esquema económico de este sector “es el mejor que tenemos a nivel de país”.
No obstante, en las bodegas estatales las cajetillas brillan por su ausencia y los precios en el mercado informal se multiplican hasta por 20.
Una caja de Popular sin filtro, que oficialmente cuesta 30 CUP, puede alcanzar los 600 pesos. Los fumadores que prefieren H. Upmann pagan entre 1,200 y 1,500 CUP. La escasez ha llevado a muchos a racionar comprando cigarros sueltos, mientras el gobierno presume de sobrecumplimiento en la producción.
Crisis de producción y estafas
Los problemas no terminan en los precios. La Empresa de Cigarros Lázaro Peña anunció en julio que, por falta de insumos, los Criollos se envasarían en cajetillas de otra marca, una medida improvisada que evidencia las dificultades en la producción.
Y en los mercados informales la desesperación abre las puertas al fraude. En el popular centro comercial de La Cuevita, en San Miguel del Padrón, se denunciaron estafas con cartones de H. Upmann rellenos de aserrín.
“Mira qué clase de estafa esta... la falta de respeto que estamos viviendo aquí nosotros los cubanos”, se quejaba un comprador en un video viral.
El tabaco sigue siendo la carta de presentación de la isla en el mundo, pero para muchos cubanos se ha convertido en un lujo imposible, una paradoja que retrata el contraste entre la vitrina internacional y la dura realidad nacional.
Preguntas frecuentes sobre la situación del tabaco en Cuba y el lanzamiento de Cohíba en Paraguay
¿Por qué en Cuba hay escasez de cigarrillos mientras Cohíba lanza ediciones de lujo en Paraguay?
La escasez de cigarrillos en Cuba se debe a problemas de producción y distribución, mientras que la empresa Cohíba lanza ediciones de lujo en el extranjero para aprovechar mercados donde el tabaco cubano tiene alta demanda. En Cuba, los precios en el mercado informal se disparan debido a la falta de insumos, lo que contrasta con los eventos de lujo en otros países como Paraguay.
¿Cómo afecta la situación económica de Cuba a la disponibilidad de productos básicos como cigarrillos?
La situación económica de Cuba, marcada por desabastecimiento y altos precios en el mercado informal, afecta gravemente la disponibilidad de productos básicos como cigarrillos. A pesar del potencial exportador del tabaco, los cubanos enfrentan escasez y estafas en la compra de estos productos, lo que refleja un sistema económico ineficiente y centrado en la exportación más que en el consumo interno.
¿Qué medidas está tomando el gobierno cubano para mejorar la producción de tabaco?
El gobierno cubano ha iniciado algunas medidas para mejorar la producción de tabaco, como recuperar infraestructuras dañadas y aumentar la producción agrícola. Sin embargo, estas acciones no han resuelto la escasez de cigarrillos en el mercado local y el enfoque sigue siendo priorizar la exportación, lo que deja a los consumidores cubanos en una situación desfavorable.
