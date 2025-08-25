Cubano recibe curioso regalo por su cumpleaños: "¿Esto es un cake?"

El talento culinario cubano sigue dando de qué hablar en Estados Unidos y esta vez fue un pastel de cumpleaños el que se robó todas las miradas.
El agasajado fue el artista Ángel Jesús Rodríguez Quintero, conocido como Ángel, quien celebró sus 38 años con un regalo muy peculiar: un pastel que parece una auténtica caja de puros Cohiba.
La obra fue creada por el repostero cubano Jansel Suárez (@janselsuarez1), radicado en Naples. Su negocio, Custom Cakes, ha ganado popularidad por sus diseños hiperrealistas y este pastel no fue la excepción.
El cake simula a la perfección una caja de tabacos cubanos, con todo lujo de detalles, los sellos de seguridad, la textura de la madera, e incluso una tapa que se puede levantar como si se tratara de un humidor real.
“Gracias por darme la oportunidad de ser parte de este día tan especial”, escribió Jansel en sus redes, agradeciendo la confianza del artista Ángel y de @gloria_estefanyoficial.
En los comentarios, muchos usuarios reaccionaron con humor y asombro. Algunos pensaban que el pastel era una caja de tabacos real, mientras otros se reían de la confusión que generó su realismo.
Expresiones como “Un cake” o “¿Pero esto qué cosa es?”, inundaron el post en tono jocoso. Otros internautas elogiaron el talento de Jansel, calificando su trabajo como “arte con las manos”, “impresionante” y “una locura ese pastel”.
La creación no solo sorprendió al cumpleañero, sino que también logró viralizarse por su originalidad.
Jansel continúa posicionándose como uno de los reposteros cubanos más creativos en el sur de la Florida, combinando sabor con arte visual en cada uno de sus diseños personalizados.
Preguntas frecuentes sobre el pastel hiperrealista de Cohiba y el talento de Jansel Suárez
¿Quién es Jansel Suárez y por qué es famoso en la repostería?
Jansel Suárez es un talentoso repostero cubano radicado en Naples, Florida, conocido por sus impresionantes diseños de pasteles hiperrealistas. Su negocio, Custom Cakes, ha ganado popularidad debido a su capacidad para crear tartas que parecen objetos cotidianos, como cajas de puros Cohiba o carteras Gucci, combinando arte visual y sabor.
¿Cómo logró Jansel Suárez crear un pastel tan realista como una caja de puros Cohiba?
Jansel Suárez utiliza una técnica que implica el uso de fondant, una masa de azúcar moldeable, para esculpir formas y texturas con gran detalle. Esta técnica, junto con su paciencia y habilidad, le permite crear pasteles que simulan objetos con precisión casi fotográfica, como la caja de puros Cohiba que sorprendió al artista Ángel Jesús Rodríguez Quintero por su realismo.
¿Cuál fue la reacción del público ante el pastel de Cohiba de Jansel Suárez?
El pastel generó asombro y humor entre los usuarios de las redes sociales. Muchos pensaron que se trataba de una caja de tabacos real debido a su realismo. El talento de Jansel fue ampliamente elogiado, considerándolo "arte con las manos" y "una locura de pastel". La creación no solo sorprendió al cumpleañero, sino que también se viralizó por su originalidad.
¿Qué otros trabajos destacados ha realizado Jansel Suárez en el mundo de la repostería?
Además del pastel de Cohiba, Jansel ha creado otros diseños destacados como un pastel con diseño de cartera Gucci y un cake temático del podcast "De la Vida", que reflejan su habilidad para combinar sabor y arte visual. Estos trabajos han fortalecido su reputación en el sur de Florida y en plataformas como TikTok, donde su talento sigue conquistando a más personas.
