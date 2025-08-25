Cubano recibe curioso regalo por su cumpleaños: "¿Esto es un cake?"

El talento culinario cubano sigue dando de qué hablar en Estados Unidos y esta vez fue un pastel de cumpleaños el que se robó todas las miradas.

El agasajado fue el artista Ángel Jesús Rodríguez Quintero, conocido como Ángel, quien celebró sus 38 años con un regalo muy peculiar: un pastel que parece una auténtica caja de puros Cohiba.

La obra fue creada por el repostero cubano Jansel Suárez (@janselsuarez1), radicado en Naples. Su negocio, Custom Cakes, ha ganado popularidad por sus diseños hiperrealistas y este pastel no fue la excepción.

El cake simula a la perfección una caja de tabacos cubanos, con todo lujo de detalles, los sellos de seguridad, la textura de la madera, e incluso una tapa que se puede levantar como si se tratara de un humidor real.

“Gracias por darme la oportunidad de ser parte de este día tan especial”, escribió Jansel en sus redes, agradeciendo la confianza del artista Ángel y de @gloria_estefanyoficial.

En los comentarios, muchos usuarios reaccionaron con humor y asombro. Algunos pensaban que el pastel era una caja de tabacos real, mientras otros se reían de la confusión que generó su realismo.

Expresiones como “Un cake” o “¿Pero esto qué cosa es?”, inundaron el post en tono jocoso. Otros internautas elogiaron el talento de Jansel, calificando su trabajo como “arte con las manos”, “impresionante” y “una locura ese pastel”.

La creación no solo sorprendió al cumpleañero, sino que también logró viralizarse por su originalidad.

Jansel continúa posicionándose como uno de los reposteros cubanos más creativos en el sur de la Florida, combinando sabor con arte visual en cada uno de sus diseños personalizados.

