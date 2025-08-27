Empresa Tabacuba entrega seis autos a productores de tabaco destacados

Vídeos relacionados:

Seis productores tabacaleros recibieron automóviles como parte de un programa de estímulos dirigido a incentivar la producción y promover la participación en la cadena de valor del sector.

El Grupo Empresarial Tabacuba informó en Facebook que el acto contó con la presencia del vicepresidente logístico de la empresa estatal, Odelbis Carrazana Lorenzo, y del gerente general de Mercedes Benz, Ayman Makron Sadek, quienes subrayaron la importancia de la cooperación para el desarrollo de la industria.

Durante la entrega, especialistas de la compañía alemana ofrecieron explicaciones técnicas sobre el funcionamiento de los vehículos para garantizar su correcta puesta en marcha.

La medida se presenta como un reconocimiento a los llamados “destacados”, en un sector que genera mucho más de 100 millones de dólares a la economía cubana por año mediante la exportación de habanos.

Sin embargo, el gesto contrasta con la realidad de un país donde la gran mayoría de los profesionales —médicos, maestros, ingenieros, artistas, científicos y trabajadores de distintos sectores— carecen de salarios dignos que les permitan siquiera soñar con comprar un vehículo.

El régimen utiliza estas entregas como “estímulos” simbólicos, pequeñas concesiones que no cambian la precariedad de la vida en la isla, mientras la cúpula de poder y sus familiares disfrutan de privilegios muy alejados de los que puede aspirar la ciudadanía común.

Lejos de mostrar un avance real, este tipo de eventos refuerza la desigualdad estructural de un sistema donde solo una élite vinculada a sectores estratégicos o a la obediencia política logra acceder a beneficios extraordinarios, en un país donde tener un automóvil propio sigue siendo un lujo imposible para la mayoría.

El contraste es incluso mayor cuando se conoce que recientemente el presidente del grupo empresarial Tabacuba, Manuel Marino Murillo Jorge, aseguró en un reportaje del Noticiero Nacional de Televisión (NTV) que su entidad “trata de mejorar las condiciones de vida de los productores y trabajadores del tabaco”.

Sin embargo, en ningún momento hizo referencia a la necesidad de garantizar salarios justos y suficientes en un sector que genera más de 100 millones de dólares anuales en exportaciones.

Además, irónicamente mientras los fumadores cubanos enfrentan una creciente escasez de tabaco y precios desorbitados en el mercado informal, la Empresa de Cigarros Lázaro Peña celebró con entusiasmo a inicios de año haber sobrecumplido su Plan Técnico Económico de enero, alcanzando la producción de más de 253,6 millones de cigarrillos.

"El compromiso contigo, Cuba, iba porque iba", proclamó la empresa, en un mensaje cargado de triunfalismo que contrasta con la cruda realidad del desabastecimiento en los mercados.

