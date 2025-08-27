Empresa Tabacuba entrega seis autos a productores de tabaco destacados

Vídeos relacionados:
Seis productores tabacaleros recibieron automóviles como parte de un programa de estímulos dirigido a incentivar la producción y promover la participación en la cadena de valor del sector.
El Grupo Empresarial Tabacuba informó en Facebook que el acto contó con la presencia del vicepresidente logístico de la empresa estatal, Odelbis Carrazana Lorenzo, y del gerente general de Mercedes Benz, Ayman Makron Sadek, quienes subrayaron la importancia de la cooperación para el desarrollo de la industria.
Durante la entrega, especialistas de la compañía alemana ofrecieron explicaciones técnicas sobre el funcionamiento de los vehículos para garantizar su correcta puesta en marcha.
La medida se presenta como un reconocimiento a los llamados “destacados”, en un sector que genera mucho más de 100 millones de dólares a la economía cubana por año mediante la exportación de habanos.
Sin embargo, el gesto contrasta con la realidad de un país donde la gran mayoría de los profesionales —médicos, maestros, ingenieros, artistas, científicos y trabajadores de distintos sectores— carecen de salarios dignos que les permitan siquiera soñar con comprar un vehículo.
El régimen utiliza estas entregas como “estímulos” simbólicos, pequeñas concesiones que no cambian la precariedad de la vida en la isla, mientras la cúpula de poder y sus familiares disfrutan de privilegios muy alejados de los que puede aspirar la ciudadanía común.
Lejos de mostrar un avance real, este tipo de eventos refuerza la desigualdad estructural de un sistema donde solo una élite vinculada a sectores estratégicos o a la obediencia política logra acceder a beneficios extraordinarios, en un país donde tener un automóvil propio sigue siendo un lujo imposible para la mayoría.
El contraste es incluso mayor cuando se conoce que recientemente el presidente del grupo empresarial Tabacuba, Manuel Marino Murillo Jorge, aseguró en un reportaje del Noticiero Nacional de Televisión (NTV) que su entidad “trata de mejorar las condiciones de vida de los productores y trabajadores del tabaco”.
Sin embargo, en ningún momento hizo referencia a la necesidad de garantizar salarios justos y suficientes en un sector que genera más de 100 millones de dólares anuales en exportaciones.
Además, irónicamente mientras los fumadores cubanos enfrentan una creciente escasez de tabaco y precios desorbitados en el mercado informal, la Empresa de Cigarros Lázaro Peña celebró con entusiasmo a inicios de año haber sobrecumplido su Plan Técnico Económico de enero, alcanzando la producción de más de 253,6 millones de cigarrillos.
"El compromiso contigo, Cuba, iba porque iba", proclamó la empresa, en un mensaje cargado de triunfalismo que contrasta con la cruda realidad del desabastecimiento en los mercados.
Preguntas frecuentes sobre la entrega de automóviles a productores de tabaco en Cuba
¿Por qué Tabacuba entrega autos a productores de tabaco?
Tabacuba entrega automóviles a productores destacados como parte de un programa de estímulos que busca incentivar la producción y fomentar la participación en la cadena de valor del sector tabacalero. Esta medida fue presentada como un reconocimiento a los productores sobresalientes en un sector que genera más de 100 millones de dólares anuales para la economía cubana a través de la exportación de habanos.
¿Cómo afecta esta entrega de autos a la percepción de desigualdad en Cuba?
La entrega de autos a productores de tabaco destacados en Cuba refuerza la percepción de desigualdad estructural en el país. Mientras una pequeña élite vinculada a sectores estratégicos o la obediencia política accede a beneficios extraordinarios, la mayoría de los cubanos enfrenta una vida de precariedad. Este contraste es evidente en un país donde poseer un automóvil es un lujo inalcanzable para la mayoría y donde la población enfrenta escasez y salarios insuficientes.
¿Cuál es la situación actual de los trabajadores del tabaco en Cuba?
Los trabajadores del tabaco en Cuba enfrentan precariedad laboral, con salarios bajos que no reflejan el valor de su producción en el mercado internacional. A pesar de las promesas de mejorar sus condiciones de vida, no se han implementado cambios estructurales significativos para garantizar salarios dignos. La plusvalía generada por estos trabajadores continúa beneficiando principalmente al Estado, mientras ellos lidian con altos precios de insumos y condiciones laborales difíciles.
¿Cuál es el impacto del mercado internacional en la industria tabacalera cubana?
El mercado internacional tiene un impacto significativo en la industria tabacalera cubana, generando más de 100 millones de dólares al año en exportaciones. A pesar de las restricciones del embargo estadounidense, Cuba ha incrementado su producción de tabaco torcido para exportación, alcanzando cifras superiores a las del año anterior. Sin embargo, esta bonanza económica no se traduce en mejoras para los trabajadores del sector, que siguen enfrentando salarios bajos y condiciones de vida precarias.
