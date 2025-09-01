Ecuador exigirá visa de tránsito a los cubanos: ¿Cuál es la fecha de entrada en vigor y precio del trámite?

Vídeos relacionados:

A partir de este lunes, 1 de septiembre, Ecuador impondrá la exigencia de una visa de tránsito para los ciudadanos cubanos, medida que también se extenderá a los nacionales de otros 44 países.

El anuncio fue realizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana mediante un comunicado oficial emitido el 30 de agosto. La disposición se enmarca en una reforma legislativa impulsada por la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, que modificó el artículo 66 de la Ley Orgánica de Movilidad Humana.

Un nuevo obstáculo para los migrantes cubanos

La nueva Visa de Visitante Temporal de Transeúnte será obligatoria incluso para aquellos que usen Ecuador únicamente como escala aérea, sin intención de permanecer en su territorio.

Según la Cancillería ecuatoriana, “la implementación de esta medida busca fortalecer la seguridad del Estado y el control migratorio”, y responde a los esfuerzos por enfrentar el crimen organizado transnacional, particularmente la trata de personas y el tráfico de migrantes.

Esta medida representa un golpe adicional para los migrantes cubanos, que desde hace años han utilizado Ecuador como un punto clave de tránsito en sus rutas hacia otros destinos, principalmente Estados Unidos.

Un trámite completamente en línea y con costo elevado

El proceso para obtener esta visa deberá realizarse de forma exclusiva desde fuera del territorio ecuatoriano, a través del portal oficial eVISAS Ecuador.

El trámite tiene un costo total de 80 dólares, desglosado en 50 dólares por el formulario de solicitud y 30 dólares por la emisión de la visa.

Los solicitantes deberán reunir una serie de requisitos, que incluyen:

-Certificado de antecedentes penales legalizado ante el Ministerio de Justicia y el Consulado de Ecuador en Cuba.

-Boleto de ida y regreso confirmado (no se admiten reservas).

-Acreditación de medios económicos suficientes para su subsistencia durante el tránsito.

-Formulario completo en la plataforma eVISAS.

Este conjunto de requisitos convierte lo que era una simple conexión aérea en un proceso burocrático costoso y restrictivo, con alto impacto para una población migrante ya muy vulnerable económicamente.

¿A quiénes afecta la nueva medida?

Además de los cubanos, la visa de tránsito será exigida a ciudadanos de otros 44 países. Ellos son:

Afganistán, Angola, Bangladesh, Camerún, Egipto, Eritrea, Etiopía, Filipinas, Gambia, Ghana, Guinea, Kenia, India, Irak, Irán, Libia, Nigeria, Pakistán, Nepal, República Democrática del Congo, Corea del Norte, Senegal, Siria, Sri Lanka, Somalia, Venezuela, Vietnam, Yemen, Haití, Malí, Costa de Marfil, Myanmar, Uzbekistán, Tayikistán, Albania, Chad, Guinea-Bisáu, Kirguistán, Mauritania, Sierra Leona, Sudán, Sudán del Sur y China.

Según las autoridades ecuatorianas, la selección de estos países responde a un criterio vinculado a su estatus migratorio y al historial de entradas irregulares o permanencias no autorizadas en territorio ecuatoriano.

Contexto: Ecuador como destino y tránsito para cubanos

El cambio de política representa una ruptura con la histórica política de libre visado que Ecuador mantuvo con Cuba durante años, la cual favoreció el flujo migratorio y convirtió al país en uno de los puntos de entrada más utilizados por los cubanos en sus rutas hacia el norte.

La nación sudamericana suspendió la exención de visado para los cubanos a partir del 1 de diciembre de 2015.

Hasta 2020, según cifras oficiales, más de 3,100 cubanos tenían residencia legal en Ecuador, lo que situaba al país andino como uno de los principales destinos de la diáspora cubana, solo por detrás de Estados Unidos y España.

Además, en 2021, el 67% de los procesos de naturalización en Ecuador correspondieron a ciudadanos cubanos.

Panamá también mantiene visado de tránsito

En paralelo, otro país clave en las rutas migratorias cubanas, Panamá, ha prorrogado recientemente la exigencia de visa de tránsito para ciudadanos cubanos hasta el 31 de julio de 2026, bajo el Decreto Ejecutivo N.º 22.

Esta disposición -vigente desde 2022- exige un trámite anticipado de al menos 30 días y un costo de 50 dólares, aunque se contemplan excepciones para quienes poseen visas de países como Estados Unidos, Canadá o residencias permanentes en otras naciones.

Con estas nuevas barreras impuestas por Ecuador y mantenidas por Panamá, el margen de movilidad internacional de los cubanos se reduce aún más, encareciendo las rutas migratorias y aumentando los riesgos asociados al tráfico irregular de personas.

En ambos casos, los gobiernos alegan razones de seguridad nacional y lucha contra el crimen organizado, pero los efectos concretos se traducen en más limitaciones y costos para miles de personas que, muchas veces, huyen de la crisis económica, política y social en Cuba.

Aunque el comunicado oficial de la Cancillería subraya que el Gobierno ecuatoriano “reitera su compromiso con el respeto a los derechos de las personas en movilidad humana y con la observancia del marco legal vigente”, organizaciones de derechos humanos han advertido sobre el riesgo de que estas políticas terminen agravando la situación de quienes ya están en situación de vulnerabilidad.