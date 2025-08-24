Visas para camioneros extranjeros en EE.UU.: Lo que debes saber tras la suspensión

Vídeos relacionados:

Estados Unidos anunció esta semana una suspensión en la emisión de visas de trabajo para camioneros extranjeros, una medida que ha generado preocupación en el sector del transporte y que, según expertos, tiene más implicaciones políticas que prácticas.

El anuncio fue hecho por el secretario de Estado, Marco Rubio, en un mensaje breve en la red social X, en el que justificó la decisión señalando que estos trabajadores "ponen en peligro vidas estadounidenses y socavan los medios de sustento de los camioneros locales".

La medida surge en medio de un clima tenso tras un accidente en Florida, en el que un conductor de origen indio que reside ilegalmente en el país provocó la muerte de tres personas.

El hecho rápidamente escaló al debate político nacional: funcionarios de Florida responsabilizaron a las políticas migratorias de California -estado donde el chofer obtuvo una licencia comercial pese a su estatus migratorio- mientras que aliados del gobernador Gavin Newsom acusan a la administración de Ron DeSantis de usar la tragedia con fines electorales.

¿Qué visas se verán afectadas?

De acuerdo con el Departamento de Estado, la pausa se centrará en tres categorías:

H-2B, destinada a trabajadores temporales. En el último año fiscal apenas se emitieron unas 1,500 visas de este tipo para conductores, menos del 2% del total del programa.

Lo más leído hoy:

E-2, para inversionistas extranjeros en negocios en Estados Unidos.

EB-3, que aplica a trabajadores calificados de distintos sectores, desde salud hasta oficios especializados.

No obstante, los conductores mexicanos y canadienses que ingresan con visas B-1 no serán afectados, un alivio para asociaciones como la Laredo Motor Carriers Association, que temían un impacto más amplio en las operaciones fronterizas.

Debate entre seguridad vial y política migratoria

La decisión se enmarca en una estrategia más amplia de la administración Trump para reforzar los estándares de seguridad en carretera.

En junio entró en vigor la orden que obliga a los camioneros comerciales a demostrar conocimiento del inglés, como requisito indispensable para laborar en las carreteras, tras detectarse incidentes en los que la no comprensión de la señalización habría contribuido a accidentes fatales.

Mientras grupos de transportistas independientes, como la Owner-Operator Independent Drivers Association, celebraron la suspensión alegando que no existe tal "escasez de camioneros" y que muchas empresas simplemente buscan abaratar costos contratando extranjeros, otros ven la medida como un movimiento político.

Jeff Joseph, presidente de la American Immigration Lawyers Association, calificó el anuncio como una táctica para "crear miedo y pánico" en torno a los conductores foráneos.

Posibles efectos en el sector

La industria del transporte estadounidense enfrenta desde hace años un déficit estructural de choferes, lo que llevó en 2024 a la aprobación de más de 64,000 visas H-2B adicionales para cubrir vacantes.

El nuevo freno podría intensificar los problemas de logística: retrasos en las entregas, incremento en costos operativos y mayor presión sobre las cadenas de suministro, ya debilitadas tras la pandemia.

Aunque el alcance de la suspensión es limitado -afectaría solo a unos pocos miles de conductores frente a los 3.5 millones de camioneros comerciales en el país-, el impacto político es mayúsculo, pues coloca nuevamente la inmigración en el centro del debate electoral, usando la seguridad vial como argumento principal.

En medio de la polémica, la pregunta clave sigue abierta: ¿se trata de una medida genuina para proteger vidas en las carreteras o de un recurso político para reforzar la narrativa antimigratoria en vísperas de las elecciones?

Preguntas frecuentes sobre las visas para camioneros extranjeros en EE.UU.