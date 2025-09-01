María Corina Machado: Venezuela enfrenta horas cruciales y los militares deberán decidir su futuro

Vídeos relacionados:

La líder opositora venezolana María Corina Machado aseguró que Venezuela atraviesa un momento decisivo, marcado por el despliegue militar de Estados Unidos frente a las costas del país sudamericano y por las crecientes fracturas internas en el chavismo.

En entrevista con La Tercera, Machado afirmó que “la inmensa mayoría de las Fuerzas Armadas y los cuerpos civiles de seguridad están con nosotros” y advirtió que los altos mandos deberán elegir entre “hundirse con Maduro o salvarse acompañando el proceso de transición”.

Un régimen criminal bajo presión internacional

Machado subrayó que la crisis venezolana no es solo política, sino también criminal. Recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado al régimen por crímenes de lesa humanidad y terrorismo de Estado, y denunció que el país con las mayores reservas petroleras del mundo ha sido reducido a la miseria “por un sistema diseñado para someter a la población, expulsar a millones y enriquecerse mediante el saqueo y el narcotráfico”.

En ese sentido, la líder opositora destacó que, según datos de la DEA, el 24% de la cocaína mundial pasa hoy por Venezuela, que se ha convertido en puente clave del tráfico hacia EE.UU. y Europa. En ese contexto, valoró la decisión de Washington de tratar al régimen chavista como una organización criminal y desplegar una fuerza naval para enfrentar al Cártel de los Soles.

Trump “no está jugando”

Machado respaldó la ofensiva de la Casa Blanca, asegurando que esta vez la situación es distinta a anteriores despliegues.

“Venezuela es otra después de estos cinco años de hambre y persecución, pero también de organización. Hoy más del 90% de los venezolanos estamos cohesionados en torno a un mismo anhelo: sacar a Maduro y reconstruir el país”, afirmó.

Consultada sobre posibles fracturas en las Fuerzas Armadas, señaló que el desgaste es evidente: “Nunca como hoy, en todas las estructuras que apoyaron al régimen, existe la preocupación de qué hacer. La presión social es irreversible y ha llegado hasta el alto mando”.

En entrevista previa con Fox News, ya había advertido que “Trump no bromea” y que los generales lo saben.

Maduro, cada vez más aislado

El régimen de Nicolás Maduro respondió al despliegue militar con la movilización de 4,5 millones de milicianos y un refuerzo de patrullajes con drones y buques de guerra. Para Machado, se trata de un gesto de desesperación: “Las plazas estaban vacías. La gente se ríe de esas amenazas. El país lo repudia”.

La líder opositora también resaltó que el aislamiento internacional se amplía. Argentina, Ecuador y Paraguay han declarado al Cártel de los Soles como organización terrorista, mientras que Chile presentó pruebas en La Haya sobre la implicación del chavismo en el asesinato del teniente Ojeda, ejecutado por el Tren de Aragua. “La información es demoledora. Nadie puede negar que esto es una corporación criminal”, sostuvo.

Impacto regional: Cuba en la mira

Machado reiteró que la salida de Maduro tendrá un efecto dominó en la región, especialmente en Cuba. “El andamiaje político, económico y de inteligencia que une a Caracas con La Habana se derrumbará con la caída de Maduro. Será el comienzo del fin de la dictadura cubana”, afirmó.

En línea con declaraciones anteriores, insistió en que la liberación de Venezuela significará también la desestabilización de otros regímenes autoritarios aliados, como Nicaragua.

Horas cruciales

La dirigente concluyó que el país enfrenta “horas cruciales”, en las que se definirá el futuro de Venezuela y del continente, y llamó a los militares a ponerse del lado correcto de la historia.

“Aquí no hay punto medio. O se hunden con Maduro y su sistema criminal, o contribuyen a salvar a Venezuela y se salvan ellos también. La libertad está cerca”, sentenció.