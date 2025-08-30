Régimen de Maduro activa jornadas de reclutamiento masivo a la Milicia Bolivariana

Vídeos relacionados:
El régimen de Nicolás Maduro inició este viernes una jornada de reclutamiento masivo a la Milicia Bolivariana en todo el país, luego de que Estados Unidos desplegara ocho buques de guerra en aguas del Caribe y el Pacífico.
Desde tempranas horas de la mañana, puntos de alistamiento fueron habilitados en plazas Bolívar, sedes militares y en más de 15.700 Bases Populares de Defensa Integral (BPDI), con el objetivo de incorporar a miles de venezolanos a la estructura paralela de defensa creada por el chavismo.
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró que la FANB se mantendrá desplegada en todo el territorio “para combatir bandas criminales, narcotráfico y terrorismo”; luego de que EE.UU. acercara sus naves a costas venezolanas como parte de una “operación antinarcóticos reforzada”, pero que ha sido interpretado como un mensaje directo contra Maduro.
“Estamos de pie, con una Fuerza Armada, un liderazgo político y un presidente legítimo, en la lucha para dar a nuestro pueblo la mayor felicidad posible”, subrayó Padrino López.
El funcionario agregó que la orden de Maduro es “limpiar todo vestigio de narcotráfico y terrorismo en el país”, alegando que estos factores son usados por EE.UU. para provocar un quiebre interno que —según dijo— “no han logrado en 26 años de asedio”.
La Milicia Bolivariana, creada en 2008 por Hugo Chávez y consolidada por Maduro, ha sido criticada por la oposición y organizaciones de derechos humanos, que la acusan de servir como brazo de control social y político en las comunidades, más allá de funciones estrictamente militares.
Con esta jornada de alistamiento, el chavismo busca reforzar a una fuerza que, según cifras oficiales, cuenta ya con más de 4 millones de integrantes y que opera de manera paralela a las instituciones castrenses tradicionales; en un momento marcado por la escalada de tensiones entre Washington y Caracas.
Preguntas frecuentes sobre el reclutamiento masivo a la Milicia Bolivariana
¿Qué es la Milicia Bolivariana y cuál es su propósito?
La Milicia Bolivariana fue creada en 2008 por Hugo Chávez y está compuesta principalmente por civiles con formación militar. Su propósito es apoyar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y actuar como una estructura de defensa paralela que refuerza el control político y social del chavismo en Venezuela.
¿Por qué el régimen de Maduro está reclutando masivamente a la Milicia Bolivariana?
El régimen de Nicolás Maduro ha iniciado un reclutamiento masivo a la Milicia Bolivariana como parte del Gran Plan Nacional de Soberanía y Paz. El objetivo declarado es reforzar la defensa del país ante amenazas externas, especialmente ante la presión de Estados Unidos, que ha incrementado su presencia militar en el Caribe.
¿Cómo se está llevando a cabo el proceso de reclutamiento de la Milicia Bolivariana?
El proceso de reclutamiento se está desarrollando en los 24 estados de Venezuela, con puntos de alistamiento habilitados en plazas Bolívar, sedes militares y más de 15,700 Bases Populares de Defensa Integral. El reclutamiento busca incorporar a miles de venezolanos a esta estructura de defensa paralela.
¿Cuál es la reacción de la comunidad internacional ante el reclutamiento masivo y la movilización militar en Venezuela?
La comunidad internacional, especialmente Estados Unidos, ha visto el reclutamiento masivo y la movilización militar como una respuesta del régimen de Maduro a las tensiones crecientes en la región. EE.UU. ha intensificado su despliegue militar en el Caribe bajo el pretexto de operaciones antinarcóticos, lo que ha generado una escalada de tensiones con Venezuela.
