Régimen de Maduro activa jornadas de reclutamiento masivo a la Milicia Bolivariana

El régimen de Nicolás Maduro inició este viernes una jornada de reclutamiento masivo a la Milicia Bolivariana en todo el país, luego de que Estados Unidos desplegara ocho buques de guerra en aguas del Caribe y el Pacífico.

Desde tempranas horas de la mañana, puntos de alistamiento fueron habilitados en plazas Bolívar, sedes militares y en más de 15.700 Bases Populares de Defensa Integral (BPDI), con el objetivo de incorporar a miles de venezolanos a la estructura paralela de defensa creada por el chavismo.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró que la FANB se mantendrá desplegada en todo el territorio “para combatir bandas criminales, narcotráfico y terrorismo”; luego de que EE.UU. acercara sus naves a costas venezolanas como parte de una “operación antinarcóticos reforzada”, pero que ha sido interpretado como un mensaje directo contra Maduro.

“Estamos de pie, con una Fuerza Armada, un liderazgo político y un presidente legítimo, en la lucha para dar a nuestro pueblo la mayor felicidad posible”, subrayó Padrino López.

El funcionario agregó que la orden de Maduro es “limpiar todo vestigio de narcotráfico y terrorismo en el país”, alegando que estos factores son usados por EE.UU. para provocar un quiebre interno que —según dijo— “no han logrado en 26 años de asedio”.

La Milicia Bolivariana, creada en 2008 por Hugo Chávez y consolidada por Maduro, ha sido criticada por la oposición y organizaciones de derechos humanos, que la acusan de servir como brazo de control social y político en las comunidades, más allá de funciones estrictamente militares.

Con esta jornada de alistamiento, el chavismo busca reforzar a una fuerza que, según cifras oficiales, cuenta ya con más de 4 millones de integrantes y que opera de manera paralela a las instituciones castrenses tradicionales; en un momento marcado por la escalada de tensiones entre Washington y Caracas.

