Tensión máxima: Lanzamisiles estadounidense entra al Caribe y desafía a Maduro

El crucero de misiles guiados de la Armada de Estados Unidos, USS Lake Erie (CG 70), transitó el Canal de Panamá este viernes por la noche, e ingresó al Caribe como parte del refuerzo militar que Washington despliega en la región, en medio de crecientes tensiones con Venezuela y bajo el pretexto de operaciones antidroga.
Según reportó la agencia AFP, el buque atravesó las esclusas del canal alrededor de las 21:30 hora local, tras permanecer dos días en el puerto de Rodman, y fue avistado por residentes locales mientras se dirigía hacia el Atlántico.
La llegada del Lake Erie se suma a una amplia presencia militar estadounidense en el Caribe Sur, que incluye actualmente tres destructores, dos buques de desembarco, un buque de asalto anfibio, un crucero y un buque de combate litoral, con más de 4,500 efectivos desplegados en total.
En fechas recientes, el Pentágono acusó al presidente venezolano Nicolás Maduro de liderar un cártel de la droga y ha duplicado la recompensa por su captura a 50 millones de dólares. No obstante, no ha hecho ninguna amenaza pública de invadir Venezuela.
Los destructores están acompañados de destacamentos de la Guardia Costera y personal policial, preparados para realizar detenciones durante operaciones de interdicción de drogas.
El gobierno venezolano respondió calificando la maniobra estadounidense de amenaza a su soberanía.
En reacción, Caracas movilizó 15,000 efectivos de seguridad a lo largo de la frontera con Colombia, anunció patrullajes marítimos con drones y buques de guerra, y reforzó la capacitación en defensa civil en todo el país.
Este movimiento militar subraya la estrategia de Washington de intensificar su presencia en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico, proyectando poder en la región al tiempo que insiste en su objetivo oficial: combatir el narcotráfico.
El régimen de Maduro inició este viernes una jornada de reclutamiento masivo a la Milicia Bolivariana en todo el país, luego de que Estados Unidos desplegara ocho buques de guerra en aguas del Caribe y el Pacífico.
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró que la FANB se mantendrá desplegada en todo el territorio “para combatir bandas criminales, narcotráfico y terrorismo”; luego de que EE.UU. acercara sus naves a costas venezolanas.
Preguntas frecuentes sobre el despliegue militar de EE.UU. en el Caribe y la tensión con Venezuela
¿Por qué el USS Lake Erie se encuentra en el Caribe?
El USS Lake Erie está en el Caribe como parte del refuerzo militar de Estados Unidos en la región, oficialmente enmarcado dentro de las operaciones antidrogas. Este despliegue se ha interpretado también como un movimiento de presión contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
¿Qué busca Estados Unidos con este despliegue militar cerca de Venezuela?
Estados Unidos afirma que el despliegue militar busca combatir el narcotráfico en la región, señalando al régimen de Maduro como un "cartel narcoterrorista". Sin embargo, la magnitud del operativo ha sido vista como una presión directa sobre el gobierno venezolano, en medio de acusaciones de que Maduro lidera el Cartel de los Soles.
¿Cómo ha respondido Venezuela al despliegue de Estados Unidos?
Venezuela ha respondido calificando el movimiento de EE.UU. como una amenaza a su soberanía. El gobierno de Maduro ha movilizado 15,000 efectivos de seguridad en la frontera con Colombia, ha ordenado patrullajes marítimos y ha intensificado la capacitación en defensa civil. También ha denunciado ante la ONU la presencia de buques estadounidenses en el Caribe.
¿Cuál es la postura de otros países de la región respecto al despliegue militar de EE.UU.?
Países como Cuba han denunciado el despliegue militar de EE.UU. como una amenaza a la paz regional. El gobierno cubano y otros aliados de Venezuela han calificado las operaciones estadounidenses como una excusa para la intervención y han pedido respeto por la soberanía de los países de América Latina y el Caribe.
