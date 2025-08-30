Tensión máxima: Lanzamisiles estadounidense entra al Caribe y desafía a Maduro

Vídeos relacionados:

El crucero de misiles guiados de la Armada de Estados Unidos, USS Lake Erie (CG 70), transitó el Canal de Panamá este viernes por la noche, e ingresó al Caribe como parte del refuerzo militar que Washington despliega en la región, en medio de crecientes tensiones con Venezuela y bajo el pretexto de operaciones antidroga.

Según reportó la agencia AFP, el buque atravesó las esclusas del canal alrededor de las 21:30 hora local, tras permanecer dos días en el puerto de Rodman, y fue avistado por residentes locales mientras se dirigía hacia el Atlántico.

La llegada del Lake Erie se suma a una amplia presencia militar estadounidense en el Caribe Sur, que incluye actualmente tres destructores, dos buques de desembarco, un buque de asalto anfibio, un crucero y un buque de combate litoral, con más de 4,500 efectivos desplegados en total.

En fechas recientes, el Pentágono acusó al presidente venezolano Nicolás Maduro de liderar un cártel de la droga y ha duplicado la recompensa por su captura a 50 millones de dólares. No obstante, no ha hecho ninguna amenaza pública de invadir Venezuela.

Los destructores están acompañados de destacamentos de la Guardia Costera y personal policial, preparados para realizar detenciones durante operaciones de interdicción de drogas.

El gobierno venezolano respondió calificando la maniobra estadounidense de amenaza a su soberanía.

Lo más leído hoy:

En reacción, Caracas movilizó 15,000 efectivos de seguridad a lo largo de la frontera con Colombia, anunció patrullajes marítimos con drones y buques de guerra, y reforzó la capacitación en defensa civil en todo el país.

Este movimiento militar subraya la estrategia de Washington de intensificar su presencia en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico, proyectando poder en la región al tiempo que insiste en su objetivo oficial: combatir el narcotráfico.

El régimen de Maduro inició este viernes una jornada de reclutamiento masivo a la Milicia Bolivariana en todo el país, luego de que Estados Unidos desplegara ocho buques de guerra en aguas del Caribe y el Pacífico.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró que la FANB se mantendrá desplegada en todo el territorio “para combatir bandas criminales, narcotráfico y terrorismo”; luego de que EE.UU. acercara sus naves a costas venezolanas.

Preguntas frecuentes sobre el despliegue militar de EE.UU. en el Caribe y la tensión con Venezuela