Detienen a cubano en Tapachula tras destrozar varios autos y una patrulla

Un ciudadano cubano fue detenido este domingo en el centro de Tapachula, Chiapas, México, después de provocar destrozos en al menos cuatro vehículos, entre ellos una patrulla de la policía municipal, lo que generó indignación y alarma entre vecinos de la zona.

De acuerdo con testigos, el hombre, identificado como Rosendo “N”, de 35 años, quebraba los vidrios de los automóviles con una piedra de gran tamaño en calles de la 13 Poniente y Central Norte, informó el medio local Diario del Sur.

Los propios vecinos lo sometieron y entregaron a las autoridades, tras una movilización en la que también participó la policía municipal.

Durante su traslado a la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa, el cubano volvió a causar daños al romper el cristal de la patrulla oficial. Versiones locales señalan que al parecer se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia, aunque este extremo no ha sido confirmado por las autoridades, dijo el periodista local Julio Navarro Cárdenas.

Los afectados exigen que el caso sea turnado al Instituto Nacional de Migración (INM) para determinar si el hombre tiene órdenes de captura pendientes y garantizar que responda por los daños ocasionados. Asimismo, piden que se gestione la reparación de los vidrios rotos, ya que en algunos casos se trata de autos particulares de uso familiar.

Fuentes oficiales confirmaron que Rosendo “N” había sido detenido en 2022 en Miami por la comisión de ciertos delitos. Ahora permanece bajo custodia de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, a la espera de que se defina su situación legal.

El incidente ha reavivado el malestar en Tapachula, una ciudad fronteriza que vive una constante tensión por el flujo migratorio, donde los propios vecinos reclaman que los responsables de este tipo de hechos no queden impunes bajo el argumento de su condición de migrantes.

