Sobrecogedor video sobre asesinato del cubano Daylon Fleitas en Miami-Dade: El responsable sigue prófugo

Camioneta de la víctima en la que ya iba su cuerpo a bordo (i) y Cubano asesinado (d)

Un video de vigilancia, obtenido en exclusiva por Noticias 23, ha mostrado con crudeza los últimos momentos de Daylon Fleitas, un cubano de 37 años reportado primero como desaparecido en Hialeah, y hallado muerto días después dentro de un contenedor de reciclaje.

La grabación, captada el domingo 3 de agosto en un estacionamiento de camiones en Medley, muestra con claridad la secuencia del crimen, desde el encuentro con su presunto asesino hasta el arrastre de su cuerpo.

En las imágenes, Alfredo Carballo -principal sospechoso y actualmente prófugo- se acerca a la camioneta de Fleitas.

Ambos ingresan al vehículo, pero minutos después la cámara capta el momento más escalofriante: el cuerpo de la víctima cae al suelo y Carballo lo arrastra sin resistencia.

La policía asegura que en ese punto ya estaba herido o sin vida.

Luego se observa cómo el agresor coloca un contenedor de reciclaje en la parte trasera de la camioneta de la víctima, se sube al volante y se aleja del lugar, mientras otro vehículo lo sigue.

“La víctima y el sujeto ingresaron a la camioneta de la víctima. Poco después, se observa a la víctima caer del vehículo y al sujeto arrastrándola por el suelo”, describe el documento del Sheriff de Miami-Dade.

Ese mismo informe indica que la reunión entre ambos ocurrió para saldar una deuda de 10,000 dólares que Carballo debía a Fleitas.

La desaparición fue reportada oficialmente el 7 de agosto y un día después la camioneta fue hallada en la zona de la calle 210 del suroeste y la avenida 203, con rastros de sangre visibles en el vehículo y una mochila cercana.

El cuerpo no apareció hasta el 9 de agosto, cuando agentes de homicidios localizaron el contenedor abandonado en una zona boscosa.

Dentro estaba Daylon Fleitas con múltiples heridas provocadas por un arma blanca. El médico forense del condado confirmó que esa fue la causa de su muerte.

“Los investigadores localizaron el contenedor de reciclaje… y encontraron a la víctima dentro del contenedor. La víctima presentaba múltiples heridas en el cuerpo”, documentaron las autoridades.

Desde entonces, la policía busca a Alfredo Carballo González y a su pareja, Ariely Álvarez Cabrera, ambos cubanos, quienes están prófugos con su hijo de cinco meses, Alain Carballo.

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade emitió una alerta por la desaparición del bebé y advirtió que los adultos podrían estar armados y deben considerarse peligrosos.

Las autoridades piden ayuda a la comunidad para dar con el paradero de los implicados. Cualquier información puede ser reportada de forma anónima a la Línea de Alto al Crimen de Miami-Dade: 305-471-8477.