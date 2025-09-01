Localizan sana y salva a adolescente reportada como desaparecida en La Habana

Vídeos relacionados:
La Habana respira aliviada tras confirmarse que la adolescente Betsy Scull Estévez, de 16 años, fue localizada sana y salva luego de seis días de angustia en los que su familia y activistas pidieron ayuda desesperadamente para dar con su paradero.
El Observatorio de Género Alas Tensas (OGAT) informó que la joven, desaparecida desde el 24 de agosto, fue encontrada por sus familiares y se encuentra en buen estado. La noticia pone fin a una semana de incertidumbre que mantuvo en vilo a vecinos, amigos y decenas de usuarios en redes sociales.
La alerta por la desaparición de Betsy se difundió bajo la etiqueta #AlertaMayde, movilizando a personas de dentro y fuera de Cuba que compartieron la información y ofrecieron apoyo a la familia.
“Este caso demuestra la importancia de la acción ciudadana frente a la ausencia de protocolos efectivos en la isla”, señaló OGAT al agradecer la colaboración recibida.
Durante los días de búsqueda, la familia de Betsy apeló a la solidaridad en redes sociales, donde cada mensaje compartido se convirtió en un eslabón vital para mantener la esperanza.
La noticia de su localización fue recibida con alivio y alegría, como un recordatorio de que la unión ciudadana puede marcar la diferencia.
Lo más leído hoy:
El trasfondo pendiente
Aunque el desenlace de este caso fue positivo, organizaciones feministas y activistas recuerdan que persisten otras alertas de personas desaparecidas, entre ellas la de Nogüella Lezcano Milián, de 80 años, vista por última vez en La Habana el 16 de agosto. Su familia continúa pidiendo ayuda, lo que evidencia que el problema de fondo sigue sin resolverse en el país.
El hallazgo de Betsy representa un respiro y una victoria para quienes luchan contra la indiferencia oficial, pero también un llamado a no bajar la guardia porque cada minuto cuenta cuando se trata de encontrar a una persona desaparecida.
Preguntas frecuentes sobre desapariciones y búsqueda de personas en Cuba
¿Cómo fue localizada Betsy Scull Estévez?
Betsy Scull Estévez fue localizada sana y salva por sus familiares, tras seis días de búsqueda intensa que involucró a activistas y ciudadanos a través de redes sociales. La colaboración ciudadana jugó un papel crucial ante la falta de protocolos oficiales efectivos en Cuba.
¿Qué papel juegan las redes sociales en la búsqueda de personas desaparecidas en Cuba?
Las redes sociales son fundamentales para la difusión de alertas y búsqueda de personas desaparecidas en Cuba. Ante la ausencia de un sistema oficial de alertas, las familias y organizaciones como Alas Tensas utilizan plataformas digitales para compartir información, solicitar ayuda y movilizar a la ciudadanía.
¿Qué es la "Alerta Yeniset" y cuándo se activa?
La "Alerta Yeniset" es un mecanismo de respuesta ante desapariciones de mujeres en Cuba. Se activa cuando hay riesgo para la vida o integridad física de la desaparecida, especialmente en contextos de silencio oficial o falta de protocolos efectivos. Es promovida por organizaciones feministas como el Observatorio de Género de Alas Tensas.
¿Cuáles son las principales críticas hacia el gobierno cubano respecto a la búsqueda de personas desaparecidas?
Las principales críticas hacia el gobierno cubano se centran en la falta de protocolos oficiales y sistemas de alerta para la búsqueda de personas desaparecidas. Las familias se sienten desamparadas y deben depender de la solidaridad ciudadana y redes sociales para encontrar a sus seres queridos, mientras que el Estado no proporciona recursos ni apoyo adecuado.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.