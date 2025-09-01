Localizan sana y salva a adolescente reportada como desaparecida en La Habana

La ausencia de un protocolo público de actuación deja a las familias cubanas desamparadas ante un problema creciente.

La Habana respira aliviada tras confirmarse que la adolescente Betsy Scull Estévez, de 16 años, fue localizada sana y salva luego de seis días de angustia en los que su familia y activistas pidieron ayuda desesperadamente para dar con su paradero.

El Observatorio de Género Alas Tensas (OGAT) informó que la joven, desaparecida desde el 24 de agosto, fue encontrada por sus familiares y se encuentra en buen estado. La noticia pone fin a una semana de incertidumbre que mantuvo en vilo a vecinos, amigos y decenas de usuarios en redes sociales.

La alerta por la desaparición de Betsy se difundió bajo la etiqueta #AlertaMayde, movilizando a personas de dentro y fuera de Cuba que compartieron la información y ofrecieron apoyo a la familia.

“Este caso demuestra la importancia de la acción ciudadana frente a la ausencia de protocolos efectivos en la isla”, señaló OGAT al agradecer la colaboración recibida.

Durante los días de búsqueda, la familia de Betsy apeló a la solidaridad en redes sociales, donde cada mensaje compartido se convirtió en un eslabón vital para mantener la esperanza.

La noticia de su localización fue recibida con alivio y alegría, como un recordatorio de que la unión ciudadana puede marcar la diferencia.

El trasfondo pendiente

Aunque el desenlace de este caso fue positivo, organizaciones feministas y activistas recuerdan que persisten otras alertas de personas desaparecidas, entre ellas la de Nogüella Lezcano Milián, de 80 años, vista por última vez en La Habana el 16 de agosto. Su familia continúa pidiendo ayuda, lo que evidencia que el problema de fondo sigue sin resolverse en el país.

El hallazgo de Betsy representa un respiro y una victoria para quienes luchan contra la indiferencia oficial, pero también un llamado a no bajar la guardia porque cada minuto cuenta cuando se trata de encontrar a una persona desaparecida.

