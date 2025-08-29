Paciente psiquiátrica escapa de su propia casa: Se encuentra desaparecida en Camagüey

Vídeos relacionados:
Una mujer identificada como Sonia Comendador Sánchez, de 46 años, se encuentra desaparecida desde la madrugada del 29 de agosto en la ciudad de Camagüey, tras escapar de su vivienda por el techo mientras atravesaba una crisis psiquiátrica.
De acuerdo con los datos aportados por sus familiares a la activista Irma Broek, Sonia está descompensada y, en ese estado, no logra reconocer ni a sus propios hijos. Vestía un mono verde y estaba descalza en el momento de su desaparición.
Vecinos de la calle Dama, donde reside, aseguran que la mujer salió de madrugada sin que nadie pudiera detenerla.
Desde entonces, sus allegados iniciaron una intensa búsqueda y han solicitado la colaboración de la población para dar con su paradero.
“En este momento ella no reconoce a ninguno de sus tres hijos. Se agradecería cualquier información: contactar al +53 54506702 su hermana (Juana) o +53 56930610 (prima) o +53 56520382”, indicó Broek.
La familia pidió compartir la alerta en redes sociales y medios comunitarios para ampliar la búsqueda y lograr el pronto regreso de Sonia a casa.
Las redes sociales se han convertido en una herramienta esencial para la búsqueda de personas desaparecidas en Cuba.
Ante la ausencia de canales institucionales efectivos, las familias utilizan plataformas como Facebook para difundir fotos y detalles de los desaparecidos, esperando que la solidaridad ciudadana ayude en su localización.
Esta semana trascendió también que un adolescente cubano identificado como Deyriland Hernández Peralta, de 17 años, desapareció desde el pasado 11 de agosto de 2025.
Enrique Peralta, tío del joven, pidió en redes sociales la colaboración ciudadana para encontrarlo.
Aseguró que están preocupados por su paradero, y que descartan que haya salido del país porque. no contaba con recursos económicos para ello.
