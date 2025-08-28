Buscan a adolescente de 17 años desaparecido en Cuba

Vídeos relacionados:
Un adolescente cubano identificado como Deyriland Hernández Peralta, de 17 años, se encuentra desaparecido desde el pasado 11 de agosto de 2025.
Enrique Peralta, tío del joven, pidió en redes sociales la colaboración ciudadana para encontrarlo.
Aseguró que están preocupados por su paradero, y que descartan que haya salido del país porque. no contaba con recursos económicos para ello.
“Necesito que compartan esta publicación lo mayor posible y, si lo ven, llamen a estos números: 54107121 (abuela) o 53546927 (madre). Si hay algún policía cerca también pueden acudir a ella, ya que la denuncia por desaparecido está hecha”, escribió el familiar.
La familia difundió además que el adolescente vestía la ropa mostrada en la fotografía publicada en redes sociales el día en que fue visto por última vez.
Las autoridades policiales han recibido la denuncia y la búsqueda continúa, mientras sus allegados insisten en la necesidad de amplificar el mensaje para dar con su paradero lo antes posible.
En los últimos años, familias desesperadas han tenido que volcarse a las redes sociales para difundir fotos y datos básicos de sus seres queridos desaparecidos, ante la falta de un sistema público de alerta rápida y el silencio de los medios oficiales.
Este vacío institucional ha obligado a las comunidades a crear sus propios canales de búsqueda mediante grupos de Facebook y cadenas de WhatsApp, donde circulan denuncias, testimonios y posibles pistas.
Aunque esta autogestión ciudadana se ha vuelto un recurso vital, también expone la fragilidad y ausencia de protocolos efectivos en las instancias oficiales.
No obstante, a fines de julio, el Canal Educativo de la televisión estatal cubana rompió el silencio institucional sobre la desaparición de Doraiky Águila Vázquez, una mujer habanera de 48 años cuyo paradero se desconoce desde el pasado 15 de marzo.
