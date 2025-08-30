Encuentran a paciente psiquiátrica que había desaparecido en Camagüey

Vídeos relacionados:

Una mujer identificada como Sonia Comendador Sánchez, de 46 años, que había sido reportada como desaparecida en la madrugada de este viernes en la ciudad de Camagüey, fue finalmente encontrada con vida, confirmaron sus familiares en redes sociales.

Sonia, quien padece una crisis psiquiátrica y había escapado de su vivienda en la calle Dama durante la madrugada, fue localizada horas después gracias a la intensa búsqueda emprendida por vecinos, activistas y allegados, quienes compartieron su foto y datos de contacto en diferentes plataformas digitales, informó el periodista Jose Luis Tan Estrada.

La familia había alertado que en su estado de descompensación la mujer no lograba reconocer ni a sus propios hijos, lo que incrementó la preocupación y llevó a pedir apoyo ciudadano en la búsqueda.

La publicación de la activista Irma Broek en Facebook y la amplia difusión de la alerta resultaron claves para dar con su paradero.

El caso puso nuevamente en evidencia el rol de las redes sociales como herramienta esencial para localizar personas desaparecidas en Cuba, ante la falta de canales oficiales efectivos para atender de forma rápida este tipo de situaciones.

Los familiares agradecieron la colaboración recibida y confirmaron que Sonia ya se encuentra bajo cuidado, a salvo.

