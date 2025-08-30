Encuentran a paciente psiquiátrica que había desaparecido en Camagüey

Vídeos relacionados:
Una mujer identificada como Sonia Comendador Sánchez, de 46 años, que había sido reportada como desaparecida en la madrugada de este viernes en la ciudad de Camagüey, fue finalmente encontrada con vida, confirmaron sus familiares en redes sociales.
Sonia, quien padece una crisis psiquiátrica y había escapado de su vivienda en la calle Dama durante la madrugada, fue localizada horas después gracias a la intensa búsqueda emprendida por vecinos, activistas y allegados, quienes compartieron su foto y datos de contacto en diferentes plataformas digitales, informó el periodista Jose Luis Tan Estrada.
La familia había alertado que en su estado de descompensación la mujer no lograba reconocer ni a sus propios hijos, lo que incrementó la preocupación y llevó a pedir apoyo ciudadano en la búsqueda.
La publicación de la activista Irma Broek en Facebook y la amplia difusión de la alerta resultaron claves para dar con su paradero.
El caso puso nuevamente en evidencia el rol de las redes sociales como herramienta esencial para localizar personas desaparecidas en Cuba, ante la falta de canales oficiales efectivos para atender de forma rápida este tipo de situaciones.
Lo más leído hoy:
Los familiares agradecieron la colaboración recibida y confirmaron que Sonia ya se encuentra bajo cuidado, a salvo.
Preguntas frecuentes sobre la desaparición de Sonia Comendador Sánchez en Camagüey
¿Cómo fue encontrada Sonia Comendador Sánchez?
Sonia Comendador Sánchez fue encontrada con vida gracias a la intensa búsqueda emprendida por vecinos, activistas y allegados, quienes difundieron su foto y datos de contacto en redes sociales. La colaboración ciudadana fue clave para localizarla.
¿Qué rol jugaron las redes sociales en la búsqueda de Sonia?
Las redes sociales fueron esenciales en la búsqueda de Sonia. La publicación de la activista Irma Broek en Facebook y la amplia difusión de la alerta permitieron que la comunidad se uniera para encontrarla, demostrando nuevamente su importancia ante la falta de canales oficiales efectivos en Cuba.
¿Por qué hubo preocupación por el estado de Sonia Comendador Sánchez?
La preocupación por Sonia Comendador Sánchez surgió porque estaba atravesando una crisis psiquiátrica, lo que le impedía reconocer incluso a sus propios hijos. Este estado de descompensación aumentó el riesgo para su seguridad y la urgencia de su pronta localización.
¿Qué desafíos enfrenta Cuba en la búsqueda de personas desaparecidas?
En Cuba, la ausencia de canales oficiales efectivos para la búsqueda de personas desaparecidas es un gran desafío. Las familias deben recurrir a las redes sociales para difundir alertas, ya que el sistema institucional a menudo es ineficaz y lento, especialmente en casos de personas con problemas de salud mental.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.