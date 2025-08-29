Angustia en La Habana: Adolescente lleva seis días desaparecida y no hay rastro de ella

La ausencia de un protocolo público de actuación deja a las familias cubanas desamparadas ante un problema creciente

La desaparición de Betsy Scull Estévez, una joven de 16 años residente en el municipio Diez de Octubre, en La Habana, cumple ya seis días sin que exista información sobre su paradero, mientras familiares y activistas denuncian la falta de respuestas y reclaman apoyo ciudadano en medio de la indiferencia oficial.

A través de su perfil en X, el independiente Observatorio de género Alas Tensas explicó que la adolescente desapareció el domingo 24 de agosto de 2025.

Scull mide aproximadamente 1,60 metros de estatura y lleva el cabello corto. Sus familiares confirmaron que ya realizaron la denuncia ante la policía, pero hasta ahora no han recibido resultados sobre la búsqueda.

La desesperación crece a medida que pasan las horas sin noticias. Los allegados a la joven insisten en que cualquier información puede ser vital y compartieron un número de teléfono para colaborar con la búsqueda.

La organización feminista difundió la alerta en redes sociales bajo la etiqueta #AlertaMayde, recordando que cada minuto cuenta cuando se trata de desapariciones de menores.

Sin embargo, la ausencia de un protocolo público de actuación en Cuba vuelve a dejar a las familias en total desamparo frente a un problema creciente y silenciado por las autoridades.

Activistas y usuarios exigen que las autoridades implementen mecanismos ágiles y transparentes para responder a estas desapariciones, en las que cada hora perdida puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Un adolescente cubano identificado como Deyriland Hernández Peralta, de 17 años, se encuentra desaparecido desde el pasado 11 de agosto, al tiempo que familiares han pedido en redes sociales respaldo ciudadano sobre su paradero.

La familia de Alicia María Montes de Oca Pérez, una joven con problemas de salud mental, pidieron la colaboración ciudadana para localizarla, tras su desaparición el 21 de agosto en Guantánamo.

También en el oriental territorio familiares y amigos de un joven identificado como Over Luis mantienen una intensa búsqueda tras su desaparición el 18 de agosto, sin que hasta la fecha se tenga noticia de su paradero.

La familia de Annia Robert Isaac, natural de Guantánamo, lanzó un llamado urgente de ayuda y ofrece una recompensa de 250 dólares a quien logre encontrarla y mantenerla a salvo hasta que pueda ser rescatada por sus allegados.

Asimismo, la familia de Noguella Lezcano Milián, una anciana de 80 años desaparecida desde hace casi dos semanas, continúa su búsqueda y ha ofrecido una recompensa de 200 dólares a quien tenga información de su paradero.

En los últimos años, familias desesperadas han tenido que volcarse a las redes sociales para difundir fotos y datos básicos de sus seres queridos desaparecidos, ante la falta de un sistema público de alerta rápida y el silencio de los medios oficiales.

Este vacío institucional ha obligado a las comunidades a crear sus propios canales de búsqueda mediante grupos de Facebook y cadenas de WhatsApp, donde circulan denuncias, testimonios y posibles pistas.

No obstante, a fines de julio, el Canal Educativo de la televisión estatal cubana rompió el silencio institucional sobre la desaparición de Doraiky Águila Vázquez, una mujer habanera de 48 años cuyo paradero se desconoce desde el pasado 15 de marzo.

