"¿Quién tú eres?": Así reaccionó El Puti a la transformación radical de Milenita

Milenita no solo dejó boquiabiertos a sus seguidores en redes sociales con su nueva imagen, sino que logró sorprender hasta a su esposo, a quien cariñosamente llama “El Puti”, y que se ha ganado el corazón de los internautas por su espontaneidad y sentido del humor.

La influencer compartió el momento exacto en el que mostró su transformación, luego de un impecable trabajo de maquillaje realizado por el estilista Eugenio Rodríguez. Pero lo que más llamó la atención no fue el cambio en sí, sino la genuina y divertida reacción de su pareja.

“¿Quién tú eres? ¿Tú estás segura que vives aquí?”, exclamó El Puti, visiblemente impactado. “Mi amor, ven acá… ¿tú vas a trabajar en la televisión o qué? Estás bonita”, añadió mientras la miraba con una mezcla de admiración y desconcierto.

Pero como buen cubano y esposo celoso, no tardó en lanzar una broma con su clásico toque pícaro: “Andas por ahí el día entero enseñándote a todo el mundo y yo aquí esperando por ti para verte en persona”.

Entre risas, abrazos, miradas cómplices, y besos que no llegaron a concretarse para no arruinar el maquillaje, El Puti terminó reconociendo que el cambio era tan drástico que parecía otra persona.

Y cerró con una reflexión que desató carcajadas: A las modelos e influencers que salen en redes hay que verlas sin maquillaje para no caer en los engaños.

El momento fue celebrado en redes con miles de reacciones, demostrando una vez más que la química y autenticidad de esta pareja conquista corazones todos los días.

