Así fue la llamada de Sandro Castro a Destino

El youtuber venezolano Jesús Cazorla, residente en Cuba, mostró por primera vez cómo ocurrió la polémica llamada entre Sandro Castro, y el presentador dominicano Destino Tolk, muy popular en la farándula de Miami.
En días recientes se había comentado sobre el mensaje de saludo de Sandro a Destino, pero fue este lunes cuando Cazorla reveló el momento exacto en el que se produjo el primer intento de comunicación, lo que ha generado nuevas reacciones en redes sociales.
En el video, Sandro se muestra entusiasmado al saber que Cazorla ha tenido contacto con el comunicador dominicano y le dice: “Oye, pero estuviste con Destino Tolk y supe que me estaban llamando. Ahora soy yo quien quiero llamarlo. ¿Tú no tienes su número?”
Cazorla, entre risas, le responde: “Sí, pero no lo comprometas”. Accede a marcarle y pone la llamada en altavoz. Destino contesta y al decirle: “Oye, estoy con Sandro Castro”, la respuesta inmediata del dominicano fue clara y cortante: “¡No, no, no!”.
Sandro expresa su admiración por Destino
Lejos de molestarse por la reacción, Sandro Castro grabó poco después un video para enviarle un saludo público al presentador dominicano: “Oye, Destino, te llamé asere. Aquí en Cuba te descargamos, mi hermano”, dijo mientras compartía risas con Jesús Cazorla.
Este gesto sorprendió a muchos, ya que Destino es una figura con fuerte presencia entre los cubanos del exilio, segmento que históricamente ha rechazado a la familia Castro, líderes una dictadura que ha gobernado Cuba por más de seis décadas.
No es la primera vez que Sandro Castro genera controversia. En agosto concedió una entrevista a la televisión argentina en la que habló de su vida como influencer y del peso de su apellido.
Además, recientemente se estrenó como músico en el género urbano, con un tema inspirado en la cerveza Cristal, y anunció que pretende crear su propio sello discográfico: Castro Records.
Destino responde: “El que tenga miedo que llame a Marco Rubio”
Destino, conocido por su estilo frontal y sin filtros, reaccionó en los comentarios del video de Sandro con un mensaje que fue ampliamente compartido:
“Yo soy la cabra, el que no le tiene miedo a nada ni a nadie. El que nada debe, nada teme. Calienten, calienten… mi vida no la controla ni mi mamá. El que tenga miedo que llame a Marco Rubio o a Trump. Ellos tienen mis informaciones”.
El mensaje reafirma el carácter provocador que lo ha convertido en una figura influyente dentro de la comunidad cubana en Miami, donde se ha ganado una audiencia fiel con entrevistas a artistas y figuras del ámbito cultural cubano.
Esta interacción inesperada entre Sandro Castro y Destino ha generado opiniones divididas en redes sociales. Algunos lo interpretan como un simple gesto de admiración, otros ven una estrategia del nieto del dictador para ganar visibilidad fuera de la isla.
