Sandro Castro presenta a Magnolia y deja un mensaje sarcástico para Wampi

El influencer cubano Sandro Castro, nieto del fallecido dictador Fidel Castro, llamó la atención en redes sociales tras mostrar su nueva y excéntrica "mascota", una mano de silicona inspirada en Thing, el icónico personaje de la serie estadounidense La familia Addams.

La peculiar mano, que lleva un tatuaje de la marca "Cristach", fue bautizada por Sandro como "Magnolia", y la presentó con una dosis de humor forzado mientras paseaba por el Malecón habanero.

Sandro, utilizando la mano como si tuviera vida propia para saludar y "acariciar" a desconocidos, protagonizó una especie de performance con tintes grotescos que no dejó indiferente a nadie. "Magnolia a partir de hoy forma parte de mí", advirtió, pero lo más interesante del mensaje estaba por llegar al cierre del video.

El más mediático de los Castro le dedicó al reguetonero cubano Wampi unas palabras. Se mostró ofendido por no aparecer en la portada de “El Rey de La Habana 7”, el próximo tema del cantante.

La ilustración publicada por Wampi esta semana tiene un corte satírico que ha dado mucho de qué hablar porque retrata un escenario cargado de referencias a figuras del género urbano y a influencers de la farándula cubana.

Entre los personajes que los seguidores aseguran identificar están Chocolate MC (con su nombre en un contenedor de basura), Un Martí To Durako (acompañado de dos mujeres que aluden a la "tortilla"), Ferrante con una camiseta que dice “Compro views”, y tres perros que representarían a Charly, Johayron y Ja Rulay.

También figuran Kenny Robert en su rol de Jessica, Osniel Kimii y Samantha Hernández como pareja, además de Popy y Raymel, y el presentador Alex Otaola emergiendo de una alcantarilla con micrófono en mano.

Sin embargo, Sandro Castro no aparece por ninguna parte, fue omitido, ninguneado y eso dejó claro que no le gustó.

"Wampi, no me sacaste en la foto asere. Se pone de madre este consorte", dijo simulando estar muy indignado.