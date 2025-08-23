Ni siquiera tenía permiso de trabajo: Salen a la luz detalles de exmayor del MININT detenido por ICE en EE.UU.

Vídeos relacionados:

El exmayor del Ministerio del Interior (MININT) de Cuba, Rogelio Enrique Bolufé Izquierdo, fue arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Hialeah, acusado de posesión de cocaína, y trasladado a un centro de detención en Texas, en medio de un proceso que podría culminar con su deportación a México o Ecuador.

Según reportó el periodista Mario J. Pentón, en una nota del medio Martí Noticias, Bolufé ni siquiera contaba con residencia en Estados Unidos, lo que lo coloca en un limbo migratorio.

A pesar de haber vivido varios años en Miami y presentarse públicamente como opositor, no tenía ni permiso de trabajo ni residencia, lo que lo hace deportable en cualquier momento, según confirmó a Pentón un allegado a Bolufé.

El arresto ocurrió el pasado 17 de agosto durante un control rutinario en la intersección de W 4th Ave y W 29th St., en Hialeah.

Aunque no era el objetivo del operativo, fue sometido a una revisión y se le encontró en el bolsillo una bolsa plástica con polvo blanco, supuestamente cocaína. El exmilitar no opuso resistencia y fue trasladado bajo custodia.

Bolufé, que en redes sociales se presentaba como “el libertador de Cuba”, aseguró en 2020 que había trabajado en la división de seguridad personal de Fidel Castro, aunque esto nunca se ha confirmado.

Lo más leído hoy:

Su nombre aparece en la Lista Nacional de Terroristas publicada por el régimen, donde se le vincula con presuntos planes de sabotaje contra infraestructuras energéticas.

"Ante la detención por narcóticos y el 'hold' migratorio en su expediente, ICE analiza la posibilidad de deportarlo, aunque no al parecer a Cuba —donde el régimen lo reclama como “terrorista”—, sino a México o Ecuador, países por los que ha transitado previamente, dijeron fuentes con conocimiento del caso a nuestra redacción", señaló Pentón.

Su hijo, Carlos Rogelio Bolufé García, defendió su inocencia y consideró “extraño” que lo acusaran de drogas, aunque admitió que su padre consume alcohol, según comunicó al periodista de Martí Noticias.

El caso ha generado controversia por los vínculos de Bolufé con figuras del círculo íntimo de los Castro. En redes sociales, compartía fotos junto a Sandro Castro, nieto de Fidel, en fiestas y negocios en La Habana.

El detenido sirvió durante más de 15 años en el equipo de seguridad personal de Fidel Castro y arribó a Estados Unidos como presunto "desertor" en 2020, aunque luego él mismo se encargó de matizar ese calificativo.

En entrevistas ofrecidas poco después de su llegada a Estados Unidos, aseguró haber residido en la casa de Fidel Castro por motivos laborales.

Describió sus funciones como centradas en “tareas de inteligencia y recopilación de información”, aunque aclaró que no lo acompañaba en sus viajes internacionales.

Preguntas frecuentes sobre la detención del exmayor del MININT en EE.UU.