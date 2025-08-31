Sandro Castro: "Estoy orgulloso de mi apellido, pero no me interesa la política"

El nieto de Fidel Castro, Sandro Castro, volvió a colocarse en el centro de la polémica tras aparecer en dos videos difundidos por el youtuber venezolano Cazorla Espino, grabados en Cuba y promocionados en Instagram bajo la promesa de que Sandro "responde todas las preguntas".

En el primero de los materiales, Sandro asegura que no tiene relación alguna con la política y que los ataques hacia su persona provienen únicamente del peso de su apellido.

"Mi apellido es político, por mi familia. Y yo con mucho orgullo también de mi apellido, lógicamente. Pero yo, en lo personal, no tengo nada que ver con esto de la política. De hecho, a mí ni me gusta la política, no es lo mío", afirmó.

El joven insiste en que su exposición mediática es lo que lo convierte en blanco de críticas.

"Como yo me he dedicado también de hace un tiempo atrás a trabajar las redes sociales, me he puesto más mediático; a lo mejor por eso es que me atacan a mí", señaló.

En otro fragmento, anuncia el lanzamiento de su propia disquera, a la que ha decidido llamar "Castro Récord", con la que pretende difundir tanto su propia música como la de nuevos cantantes cubanos.

Según dijo, la iniciativa incluirá también la producción de documentales y otros contenidos audiovisuales.

Entre la negación política y la ambición mediática

Las declaraciones de Sandro contrastan con pronunciamientos recientes que lo colocaron bajo los reflectores.

Días atrás, a través de la dinámica de preguntas en Instagram, no descartó una eventual aspiración política en Cuba, aunque matizó que aún no tiene la preparación necesaria.

"Por mi país haría cualquier cosa siempre que mi pueblo esté de acuerdo", dijo en aquella ocasión, sembrando dudas sobre si realmente quiere mantenerse al margen de la política o si está tanteando el terreno para un futuro salto.

La contradicción no pasó desapercibida entre sus críticos, que lo acusan de manipular su imagen pública para sacar provecho del apellido que lo mantiene vinculado al poder, incluso cuando intenta desligarse de él.

Una carrera artística rodeada de polémica

El lanzamiento de la disquera se suma al anuncio de que iniciaría su "carrera artística" con la incursión en el género urbano.

El 28 de agosto estrenó en YouTube el videoclip "La Cristach", un tema de reparto en el que participa junto a tres jóvenes que se hacen llamar "los hijos de Obbatalá".

En el adelanto de la canción se le escucha gritar con euforia: "Sientan la mordida que se viene, cabrones", un gesto que muchos usuarios consideraron una muestra más de su excentricidad y desconexión con la realidad de la isla.

A pesar de que insiste en que su campo es "el arte y los negocios", Sandro suele exhibirse con lujos, fiestas privadas y proyectos personales que refuerzan la percepción de vivir en una burbuja ajena a la crisis que sufren millones de cubanos.

Su historial incluye episodios ampliamente cuestionados, como cuando en 2021 apareció en un video conduciendo un Mercedes Benz en plena escasez de combustible, provocando una ola de indignación que lo obligó a pedir disculpas públicas.

La contradicción permanente

Con más de 126 mil seguidores en Instagram y un negocio propio en La Habana -el bar EFE, en 23 y F-, Sandro ha construido una figura pública que oscila entre la frivolidad y la provocación.

Mientras asegura que "no tiene privilegios" y que "sufre apagones como todos", sus apariciones en redes sociales muestran el rostro de una élite desconectada del día a día de la mayoría de los cubanos.

Aunque insiste en que no le interesa la política, su apellido lo persigue. "Estoy orgulloso de mi apellido, pero yo no tengo nada que ver con esto de la política", repite.

Sin embargo, cada gesto público, cada declaración y cada nuevo proyecto artístico o empresarial lo devuelven al debate sobre el contraste entre el discurso de sencillez que promueve y la imagen de ostentación que transmite.

Para críticos y analistas, Sandro Castro se ha convertido en un símbolo incómodo: una mezcla de influencer, empresario y heredero de un apellido que carga con el peso de la historia cubana, pero que él intenta explotar bajo la máscara del entretenimiento.

