Cubano desaparecido por seis meses es hallado muerto y desnutrido en Mazorra

Vídeos relacionados:

Un cubano que llevaba casi siete meses desaparecido fue hallado muerto en el Hospital Psiquiátrico de La Habana, conocido como Mazorra, en condiciones de extrema desnutrición y con signos de maltrato, según denunciaron familiares y vecinos.

El hombre, residente en el municipio 10 de Octubre y diagnosticado con esquizofrenia paranoide, había sido recogido de la calle por un transporte estatal destinado a trasladar deambulantes a pesar de que los vecinos le dijeron al conductor del camión que él tenía familia, informó su hijo en Facebook.

Desde entonces, sus allegados iniciaron una intensa búsqueda que incluyó visitas a comisarías y centros de salud mental, entre ellos el propio Mazorra, donde inicialmente negaron que estuviera ingresado.

Publicación en Facebook

“Después de seis o siete meses nos localizaron para decir que había fallecido. Estaba en los huesos, golpeado, lo mataron”, denunció su hijo en redes sociales.

Aseguró que el fallecido, aunque pasaba mucho tiempo en la calle, contaba con vivienda, alimentación y cuidados básicos en su hogar; y que en el país no había medicamentos para tratar su condición.

Publicación en Facebook

Subrayan que la falta de medicamentos y recursos en el país agravó su estado de salud mental, pero insisten en que era una persona inofensiva y querida en el barrio.

“Lo escondieron, lo negaron y cuando finalmente aparece, ya no se podía hacer nada por él. Esto demuestra el maltrato que sufren los enfermos en esos lugares. Aquí no hay humanidad”, denunció su hijo.

Hace unos meses un caso similar indignó a miles de cubanos, luego de que gamiliares del cubano Yoan Cruz Traba, un hombre de 50 años con padecimientos psiquiátricos que fue reportado como desaparecido por su familia el pasado 5 de junio, denunciara que el mismo falleció en un hospital de La Habana sin que las autoridades les notificaran del suceso.

Yoel Cruz denunció públicamente en Facebook que su hermano desapareció el 2 de junio y él hizo la denuncia oficial el 5 de junio en la estación de Policía de Aguilera, en Santos Suárez, tras notar que Yoan —quien no era agresivo y estaba sin tratamiento médico— había salido de la casa y no regresó.

Relató que una persona del hospital le dijo bajo condición de anonimato que el 18 de junio su hermano fue internado en el hospital Julio Trigo, supuestamente trasladado desde el Centro de Atención a Deambulantes, en estado de desnutrición severa, con gastroenteritis y una complicación cardíaca.

Nadie, ni del hospital ni de la policía, le informó nada a la familia en ese momento ni en los días posteriores en los que permaneció internado.

El 4 de julio, mientras Yoel hacía una donación de sangre, la policía lo llamó para preguntarle si sabía algo de su hermano. Ese mismo día, en el que además cumplía 50 años, Yoan falleció en el hospital.

Preguntas frecuentes sobre denuncias de negligencia en hospitales psiquiátricos de Cuba