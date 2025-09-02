Madre cubana denuncia que el Ministerio de Educación le niega la escuela a su hijo con autismo

El nuevo curso escolar comenzó en Cuba este 1 de septiembre, pero Félix Berto, un pequeño de seis años diagnosticado con autismo moderado y discapacidad intelectual, quedó fuera de la escuela después de que el Ministerio de Educación decidiera negarle la matrícula en un centro especializado, según denunció su madre, la doctora en Estomatología Yislainet Lara.
En un mensaje publicado en redes sociales, la mujer pidió ayuda para que se conozca la situación de su hijo, diciendo que “el Ministerio de Educación de Cuba decidió ignorar, arrebatando así su derecho legítimo y universal de asistir a una institución”, escribió en Facebook junto a la foto del menor con su uniforme escolar.
La desesperada madre agregó que su deseo es “que el mundo entero conozca esta injusticia y esta violación a los derechos del niño y del discapacitado”.
Lara asegura que, pese a contar con un certificado médico que confirma el diagnóstico, el cual compartió también en redes sociales, las autoridades educativas lo enviaron de regreso a casa con el argumento de que sería la comunidad, y no una institución escolar, la encargada de atenderlo.
“Es como arrancarle muy temprano a estos niños su posibilidad de despertar en algún momento, por lo menos durante la primaria, para que puedan mejorar”, dijo en un video compartido en su perfil de Facebook.
Lo más leído hoy:
Visiblemente indignada, recordó que incluso en casos más graves, como la parálisis cerebral infantil, las familias en todo el mundo tienen derecho a que sus hijos sean escolarizados.
“Cuánto más pudiera entonces tener mi hijo el mismo derecho. Voy a seguir luchando porque él lo necesita; desde que tiene un año y tres meses está siendo estimulado en instituciones fuera de mi casa, y sé que lo mejor para él es la escuela”, subrayó.
La denuncia de Yislainet Lara se produce en contraste con la propaganda oficial que celebró el inicio del curso escolar en Cuba como una “fiesta de la educación”. Para esta madre, sin embargo, la fecha estuvo marcada por la exclusión y la incertidumbre de no saber cuándo su hijo podrá incorporarse a las aulas.
Precisamente, el gobernante Miguel Díaz-Canel celebró el inicio del curso en X, calificándolo como “una de las más hermosas y vitales conquistas de la Revolución”. Por su parte, el canciller Bruno Rodríguez afirmó que “la alegría inunda nuevamente las escuelas cubanas”, al destacar que más de un millón 530 mil estudiantes se incorporaron a clases en todo el país.
Sin embargo, mientras el Estado cubano habla de fiestas y proclama principios de inclusión en su Constitución y en la Convención de los Derechos Humanos que dice respetar, la realidad de Félix Berto muestra lo contrario, siendo un niño con discapacidad al que se le niega el derecho a aprender, convivir y desarrollarse junto a sus iguales.
Preguntas frecuentes sobre la exclusión escolar de niños con discapacidad en Cuba
¿Por qué el Ministerio de Educación de Cuba niega la matrícula a niños con autismo?
El Ministerio de Educación de Cuba ha decidido negar la matrícula a niños con autismo como Félix Berto, argumentando que sería la comunidad, y no una institución escolar, la encargada de atenderlo. Esta decisión ignora el derecho legítimo y universal de estos niños a recibir educación en un entorno escolar adecuado, lo que ha generado críticas y denuncias por parte de los padres afectados.
¿Qué derechos se están violando al negar la escolarización a niños con discapacidad en Cuba?
Al negar la escolarización a niños con discapacidad, se están violando derechos fundamentales como el derecho a la educación, consagrado en la Convención de los Derechos Humanos y en la Constitución cubana. Estos niños tienen derecho a aprender, convivir y desarrollarse en igualdad de condiciones con sus pares, un principio que el Estado cubano proclama pero no siempre cumple.
¿Cómo contrasta la realidad educativa de niños con discapacidad en Cuba con la propaganda oficial?
Mientras que la propaganda oficial del gobierno cubano celebra el inicio del curso escolar como una "fiesta de la educación", la realidad para muchos niños con discapacidad es de exclusión y falta de acceso a la educación. Casos como el de Félix Berto muestran una contradicción entre el discurso oficial de inclusión y los hechos, que revelan una falta de voluntad política para garantizar los derechos de estos niños.
¿Qué impacto tiene la exclusión escolar en niños con discapacidad en Cuba?
La exclusión escolar tiene un impacto negativo significativo en niños con discapacidad, impidiendo su desarrollo académico, social y emocional. Sin acceso a la educación formal, estos niños pierden la oportunidad de mejorar sus habilidades y de integrarse plenamente en la sociedad, perpetuando un ciclo de marginalización y discriminación.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.