Madre cubana denuncia que el Ministerio de Educación le niega la escuela a su hijo con autismo

El nuevo curso escolar comenzó en Cuba este 1 de septiembre, pero Félix Berto, un pequeño de seis años diagnosticado con autismo moderado y discapacidad intelectual, quedó fuera de la escuela después de que el Ministerio de Educación decidiera negarle la matrícula en un centro especializado, según denunció su madre, la doctora en Estomatología Yislainet Lara.

En un mensaje publicado en redes sociales, la mujer pidió ayuda para que se conozca la situación de su hijo, diciendo que “el Ministerio de Educación de Cuba decidió ignorar, arrebatando así su derecho legítimo y universal de asistir a una institución”, escribió en Facebook junto a la foto del menor con su uniforme escolar.

Captura de Facebook/Yislainet Lara

La desesperada madre agregó que su deseo es “que el mundo entero conozca esta injusticia y esta violación a los derechos del niño y del discapacitado”.

Lara asegura que, pese a contar con un certificado médico que confirma el diagnóstico, el cual compartió también en redes sociales, las autoridades educativas lo enviaron de regreso a casa con el argumento de que sería la comunidad, y no una institución escolar, la encargada de atenderlo.

“Es como arrancarle muy temprano a estos niños su posibilidad de despertar en algún momento, por lo menos durante la primaria, para que puedan mejorar”, dijo en un video compartido en su perfil de Facebook.

Lo más leído hoy:

Visiblemente indignada, recordó que incluso en casos más graves, como la parálisis cerebral infantil, las familias en todo el mundo tienen derecho a que sus hijos sean escolarizados.

“Cuánto más pudiera entonces tener mi hijo el mismo derecho. Voy a seguir luchando porque él lo necesita; desde que tiene un año y tres meses está siendo estimulado en instituciones fuera de mi casa, y sé que lo mejor para él es la escuela”, subrayó.

La denuncia de Yislainet Lara se produce en contraste con la propaganda oficial que celebró el inicio del curso escolar en Cuba como una “fiesta de la educación”. Para esta madre, sin embargo, la fecha estuvo marcada por la exclusión y la incertidumbre de no saber cuándo su hijo podrá incorporarse a las aulas.

Precisamente, el gobernante Miguel Díaz-Canel celebró el inicio del curso en X, calificándolo como “una de las más hermosas y vitales conquistas de la Revolución”. Por su parte, el canciller Bruno Rodríguez afirmó que “la alegría inunda nuevamente las escuelas cubanas”, al destacar que más de un millón 530 mil estudiantes se incorporaron a clases en todo el país.

Sin embargo, mientras el Estado cubano habla de fiestas y proclama principios de inclusión en su Constitución y en la Convención de los Derechos Humanos que dice respetar, la realidad de Félix Berto muestra lo contrario, siendo un niño con discapacidad al que se le niega el derecho a aprender, convivir y desarrollarse junto a sus iguales.

Preguntas frecuentes sobre la exclusión escolar de niños con discapacidad en Cuba