Bruno Rodríguez: “Hoy la alegría inunda las escuelas cubanas”

El canciller del régimen cubano Bruno Rodríguez Parilla dijo la “alegría inunda las escuelas cubanas” cuando se inicia este lunes en la isa el nuevo curso escolar.

“Hoy la alegría inunda nuevamente las escuelas cubanas. Inicia el nuevo curso escolar y se incorporan más de 1.530.000 estudiantes de diferentes niveles de enseñanza de la educación general”, dijo en su cuenta de X.

“Damos especial bienvenida a los estudiantes de ISRI, a quienes deseamos éxitos, escribió” agregó, haciendo alusión al Instituto Superior de Relaciones Internacionales que forma a los diplomáticos del régimen.

Mientras el régimen cubano insiste en presentar cada inicio de curso como una “conquista de la Revolución”, las familias en la isla viven un panorama muy distinto, marcado por la precariedad material y la incertidumbre.

El regreso a clases, que debería ser motivo de entusiasmo, se ha convertido para muchos padres en una carrera de obstáculos que revela las profundas grietas del sistema educativo.

En las aulas de secundaria, una libreta debe servir para dos asignaturas. Esta práctica, bautizada oficialmente como “norma ajustada”, obliga a partir los cuadernos por la mitad o a dividir sus páginas, un recurso que pretende maquillar la escasez de insumos y que termina afectando directamente el aprendizaje de los alumnos.

Quienes no pueden pagar los cerca de 200 pesos que cuesta una libreta en el mercado negro deben resignarse a esta medida improvisada.

El problema de los uniformes no es menor. El Estado solo logró confeccionar 2,3 millones de las 3,6 millones de piezas necesarias, lo que significa que apenas el 20 por ciento de los estudiantes estrenará ropa nueva en este curso.

El resto deberá reutilizar uniformes heredados, remendados o comprados a precios exorbitantes: en el mercado informal un conjunto puede superar los 5,000 pesos, una cifra que desborda el presupuesto de la mayoría de los hogares.

La infraestructura escolar tampoco escapa a la crisis. Miles de centros abrieron sus puertas en condiciones deplorables, con techos que filtran agua, ventanas rotas y mobiliario insuficiente.

No faltan escenas de alumnos sentados en el piso por falta de pupitres o clases que se interrumpen por los apagones, con maestros y estudiantes forzados a dar lecciones en penumbras o a esperar la llegada de un grupo electrógeno.

El déficit de profesores agrava aún más el panorama. Matanzas, por ejemplo, inició el curso con más de 2,000 plazas vacantes, y a nivel nacional faltan alrededor de 24,000 docentes, lo que equivale a una de cada ocho plazas sin cubrir.

Los bajos salarios, el desgaste profesional y la migración hacia otros sectores han dejado las aulas en manos de un personal insuficiente y, en muchos casos, sin la preparación adecuada.

La llamada “educación gratuita” se ha convertido en una pesada carga para las familias. Un cuaderno de primaria puede costar hasta 1,400 pesos en un negocio privado, una suma impagable para la mayoría. A ello se suman mochilas, zapatos, merienda y otros gastos que convierten cada inicio de curso en un drama financiero.

Entre el discurso triunfalista del régimen y la épica fabricada por los medios estatales, que hablan de “ríos de inocencia” y “gestas silenciosas”, se esconde la verdadera historia de septiembre: la de padres que luchan contra la inflación y la escasez para que sus hijos puedan asistir a la escuela con lo mínimo indispensable.

Esa es la otra cara del comienzo del curso escolar en Cuba, la que la propaganda nunca muestra.

