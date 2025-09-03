USCIS anuncia importante cambio en el pago de tarifas migratorias

Vídeos relacionados:

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció la implementación de un cambio trascendental en los métodos de pago de sus trámites migratorios, que afectará tanto a ciudadanos como a solicitantes de visas, residencias permanentes y otros estatus migratorios.

Desde el 29 de agosto de 2025, la agencia comenzó a permitir pagos a través de débito directo desde cuentas bancarias de EE.UU., mediante la presentación del nuevo Formulario G-1650, Autorización para Transacciones ACH, según informó USCIS en un comunicado.

Este cambio responde a la Orden Ejecutiva 14247 -firmada el 25 de marzo de este año- que busca modernizar los pagos hacia y desde cuentas bancarias estadounidenses, reducir el uso del papel y mitigar riesgos asociados con fraudes, robos y pérdidas de pagos.

Ello supondrá la eliminación de cheques y giros postales por parte de USCIS.

“Más del 90% de nuestros pagos llegan en forma de cheques y giros postales. Eso causa demoras, riesgos de fraude y pagos extraviados. Estados Unidos se merece algo mejor y se lo daremos”, afirmó Matthew J. Tragesser, portavoz de USCIS.

Adiós definitivo a los cheques y giros

USCIS informó que, hasta el 28 de octubre de 2025, seguirá aceptando métodos tradicionales de pago como cheques impresos y giros postales, así como tarjetas de crédito mediante el formulario G-1450.

Sin embargo, a partir de esa fecha, estos métodos quedarán eliminados y solo se permitirán pagos electrónicos:

-Débito directo (ACH) con Formulario G-1650.

-Tarjeta de crédito o crédito prepago con Formulario G-1450.

Este cambio marcará el fin de una práctica común entre muchos usuarios del sistema migratorio estadounidense, especialmente entre los que no están familiarizados con plataformas electrónicas.

¿Quiénes podrán utilizar este nuevo sistema?

Solo los solicitantes que posean una cuenta bancaria en Estados Unidos podrán utilizar el Formulario G-1650 para pagos por débito directo.

Aquellos que no cuenten con cuentas bancarias en el país podrán continuar utilizando tarjetas de crédito o tarjetas prepagas mediante el Formulario G-1450.

En ambos casos, USCIS advirtió que:

“Los solicitantes deben asegurarse de que sus cuentas tienen los fondos suficientes para cubrir todas las tarifas de presentación. Si la transacción es denegada, la solicitud podría ser rechazada".

Esto supone una nueva responsabilidad financiera directa para los migrantes, que deberán confirmar la disponibilidad de fondos antes de enviar cualquier trámite.

Expertos destacan beneficios, pero también riesgos

Aunque la medida fue bienvenida por algunos abogados migratorios por su potencial para agilizar los procesos, también ha generado preocupación entre sectores más vulnerables de la población migrante.

Daniel Stephen Larson, abogado de inmigración en San Francisco, opinó que aunque los trámites podrían acelerarse, “la transición podría afectar especialmente a personas mayores o aquellas sin cuenta bancaria en EE.UU.”.

Por su parte, Emily Sumner, abogada migratoria en Virginia, expresó que aunque respalda la modernización, le preocupa el manejo de información bancaria sensible en formularios impresos. “Esto representa una pesadilla en términos de seguridad y cumplimiento”, señaló.

Una medida contra el fraude y el robo de pagos

La transición hacia pagos electrónicos también responde a una creciente preocupación de seguridad. Según USCIS y el texto de la Orden Ejecutiva 14247 las denuncias por robo de correo se han disparado desde la pandemia.

Un cheque del Departamento del Tesoro tiene 16 veces más probabilidades de ser reportado como perdido o robado en comparación con una transferencia electrónica.

Los pagos en papel “imponen costos innecesarios, demoras y riesgo de fraude”.

Además, USCIS recordó que cuenta con una sección dedicada en su sitio web para denunciar estafas y fraudes migratorios, desde falsos representantes hasta trámites falsificados.

¿Qué deben hacer los solicitantes ahora?

A partir de ahora, quienes preparen solicitudes o peticiones a USCIS deben tomar en cuenta:

-Si tienen cuenta bancaria en EE.UU., pueden usar el Formulario G-1650 para hacer pagos por débito directo.

-Si no la tienen, deben usar una tarjeta de crédito (incluso prepaga) y el Formulario G-1450.

-Verificar que la cuenta o tarjeta tenga fondos suficientes antes de enviar la solicitud.

-Asegurarse de presentar correctamente el formulario correspondiente junto a la solicitud o petición migratoria.

USCIS ya actualizó su Manual de Políticas para reflejar estos cambios, y se espera que intensifique la campaña de información pública para evitar rechazos innecesarios.

La eliminación de cheques y giros postales por parte de USCIS representa un cambio estructural en la forma de gestionar trámites migratorios en Estados Unidos.

Aunque el objetivo de modernizar y agilizar procesos es positivo, el impacto sobre ciertos sectores sociales -especialmente adultos mayores, migrantes sin acceso bancario y personas con dificultades tecnológicas- podría ser considerable.

El plazo de gracia hasta octubre de 2025 ofrece una ventana crítica para la transición, adaptación y educación comunitaria. En ese tiempo, será fundamental el acompañamiento de abogados, organizaciones migratorias y medios de comunicación para informar, orientar y proteger a los solicitantes.

