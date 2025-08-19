Abogado Willy Allen aconseja no aplicar a ciudadanía hasta tener al día la manutención de los hijos

Willy Allen, abogado experto en Inmigración, aconsejó este lunes, en su programa semanal en CiberCuba, no aplicar a la ciudadania si no se tiene al día el 'child support' (la manutención de los hijos después de un divorcio), incluso cuando el retraso se deba a causas externas al aspirante a la ciudadanía.

Aplicar, teniendo esa deuda pendiente, tiene consecuencias o, como dice Willy Allen, puede traer problemas porque ese impago de la manutención de los hijos se interpreta como una mala conducta moral.

Hay que recordar que el viernes pasado, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) publicó un memorando que regula el endurecimiento de los requisitos para obtener la ciudadania en Estados Unidos. Las nuevas reglas obligan a los oficiales a ser muy estrictos en el apartado de "buena conducta moral".

Según explicó el abogado en declaraciones a CiberCuba, las multas de tráfico y las deudas, tanto de impuestos como en la manutención de los hijos, son un impedimento a la hora de dar el visto bueno a la "buena conducta moral" del aspirante.

Sin embargo, si pese a tener esa deuda del 'child support', se ha aplicado a la ciudadania, Willy Allen sugiere llegar a la cita "con las mejores excusas, esperar en que te toque un buen oficial y bailar un poco". Pero, en su opinión, lo más probable es que se tenga "un problema".

"Mi consejo es no aplicar a la ciudadania hasta estar al día con el 'child support'. El mantenimiento de los niños es una de las dos razones principales por las que a hombres no les dan la ciudadanía americana enseguida cuando aplican. El otro es el servicio militar. Si has vivido en los Estados Unidos antes de cumplir 28 años, tienes que haberte registrado para el servicio militar obligatorio que no existe, pero en caso de emergencia, puede existir. Entonces, la ley requiere que tú vayas al correo local tuyo y te registres para el servicio militar. Estas dos son razones para negarte la ciudadanía", insistió el abogado.

También pesan otros motivos como deber dinero de impuestos al IRS o tener una cantidad ingente de multas de tráfico, que lleven al oficial a concluir que no tienes buena conducta moral, porque no respetas las leyes del tránsito en Estados Unidos.