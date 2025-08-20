USCIS actualiza su manual: antiamericanismo y antisemitismo pesarán en trámites migratorios

Vídeos relacionados:

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció este martes una actualización en su Manual de Políticas que refuerza los criterios para evaluar solicitudes de beneficios migratorios en casos donde es necesario un ejercicio de discreción por parte de los oficiales.

De acuerdo con la nueva guía publicada en la página web del organismo, factores como peticiones previas de parole, vínculos con organizaciones terroristas, conductas antiamericanas o actividades de carácter antisemita serán considerados elementos clave a la hora de decidir sobre la aprobación o denegación de trámites.

USCIS subrayó que cualquier señal de antiamericanismo pesará como un “factor abrumadoramente negativo” en el análisis de los casos.

Revisión de redes sociales y mayor escrutinio

La agencia también informó que se expandirá la revisión de redes sociales a un mayor número de solicitudes migratorias, incorporando la detección de expresiones o conductas de carácter antiestadounidense.

Esta medida, que entra en vigor de forma inmediata, aplicará tanto a casos pendientes como a los que se presenten a partir de la fecha de publicación.

En palabras del portavoz de USCIS, Matthew Tragesser: “Los beneficios de Estados Unidos no deben entregarse a quienes desprecian al país y promueven ideologías antiamericanas. La inmigración es un privilegio, no un derecho”.

Alcance de la nueva política

La actualización del manual también establece lineamientos para:

Procesos de admisión o parole.

Análisis de solicitudes vinculadas con el programa de inversionistas EB-5, especialmente en casos de fraude, amenazas a la seguridad nacional o mal uso criminal.

Evaluaciones en las que exista evidencia de apoyo a organizaciones terroristas o ideologías antisemitas.

USCIS reiteró que el cumplimiento previo de las leyes migratorias será un factor relevante al determinar si procede un fallo favorable en beneficio de un solicitante.

La guía, contenida en el Volumen 1 del Policy Manual, reemplaza cualquier instrucción anterior y es ahora la referencia oficial obligatoria para todos los oficiales de inmigración.

Willy Allen aclara qué entiende USCIS por buena conducta moral en aspirantes a ciudadanía

El abogado de Florida Willy Allen aclaró el pasado lunes qué entiende el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) por buena conducta moral en los aspirantes a ser ciudadanos americanos.

Según explicó en diálogo con CiberCuba, influye mucho el criterio del oficial encargado de la entrevista, pero definitivamente tendrán en cuenta las multas de tráfico y las deudas, tanto de impuestos como en la manutención de los hijos, a la hora de dar el visto bueno a la "buena conducta moral" del aspirante.

El pasado viernes la agencia federal que supervisa el sistema de inmigración del país ordenó a los funcionarios que tengan en cuenta factores adicionales a la hora de otorgar la ciudadanía estadounidense a los inmigrantes que la soliciten. De esta forma anunció un endurecimiento de los requisitos a la hora de determinar si tienen "buena conducta moral".

"Número uno, si tú eres un hombre y has vivido en los Estados Unidos antes cumplir 28 años, tienes que haberte registrado para el servicio militar obligatorio que no existe, pero en caso de emergencia, puede existir. Entonces, la ley requiere que tú vayas al correo local tuyo y te registres para el servicio militar. Debes hacerlo. Si tú eres menor de 28 años, hazlo porque va a ser un problema que va a salir en la aplicación de ciudadanía", sugirió Allen.

"Si tú le debes dinero al IRS (Servicios de Impuestos Internos), recuerda, el IRS, los impuestos son dioses. Es la única carta a la que yo le tengo miedo. Si tú le debes dinero al IRS, eso es una evidencia de mala conducta moral".

"Si tú le debes mantenimiento a tus hijos, aunque estén en Cuba, estén en Francia, estén en Bélgica, es otra evidencia de mala conducta moral. Si tú debes dinero a tu ex esposa, eso es evidencia de mala conducta moral", añadió.

"También, por ejemplo, tuve un señor que demoraba un tiempo para ser ciudadano. Él coleccionaba multas de tráfico. Era camionero y parece que quería tener una colección de multas de tráfico de diferentes condados de la Florida y de un par de diferentes estados. En realidad, el oficial determinó que el número de multas de tráfico que él había tenido en cinco años eran evidencia de que él no seguía ni obedecía las leyes de tránsito a los Estados Unidos y era evidencia de mala conducta moral".

"Por supuesto, cualquier arresto, aunque sea desmentido, es mala conducta moral. Por ejemplo, robar en una tienda, que es un delito menor, que no es ni deportable y que la mayoría de las personas que lo han hecho uno o dos veces, hacen un programa que es "Juro que no voy a robar más", bueno, eso puede ser suficiente para demostrar mala conducta moral y que no te concedan la ciudadanía", insistió el abogado.

Willy Allen destacó también que "tienes que tener por lo menos cinco años de separación de ese delito para obtener la ciudadanía y ahora lo pueden hacer más estricto. Haber sido un miembro de Partido Comunista requiere 10 años de separación del Partido Comunista antes de ser ciudadano americano", señaló.

Para el abogado, el examen de la ciudadanía no tiene mayor complejidad y exigen un inglés que alcance para mantener una conversación básica. No obstante, él cree que en adelante "van a hacer un examen más duro. Están añadiendo 28 preguntas más que van a ser un poquitico más fuertes. Pero igual, el examen de ciudadanía no tiene sorpresa. Las monjas tenían razón. Si tú lees las preguntas, lees las respuestas y lo escribes diez veces cada pregunta y cada respuesta, lo vas a saber. No es un examen que tú entras ahí y no sabes lo que te van a preguntar. No es un examen de geometría o de álgebra. Es un examen que ya tú tienes las preguntas y las respuestas hechas. Entonces, si uno se prepara bien, se pasa", dijo.

"A los clientes míos les digo, mira, en este momento hay 100 preguntas. Te van a escoger diez de esas preguntas. Una va a ser para que tú la leas en inglés y escribas la respuesta en inglés. O sea, si tú te acostumbras y tomas tu tarea y escribes diez preguntas al día por diez días, esperas un par de días, otra vez escribes las diez preguntas y respuestas por diez días y sigues escribiéndolas, la mente la va tomando. Si eres de Arriete sólo tienes que hacerlo una o dos veces, pero si eres del resto de Cuba, va a tener que hacerlo como 30 o 40 veces. Entonces, la idea es que lo hagas con continuidad y te prepares".

"Emigración no es matemáticas, no es preparar cohetes para ir a la luna, no es ingeniería. Es saber cuál es una regla y aplicar la regla a cada caso. Para la ciudadanía te van a hacer las preguntas en inglés y debes de contestarlas en inglés", aclaró el abogado.

