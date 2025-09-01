Willy Allen aclara que "las multas de tráfico no te quitan la residencia ni afectan la entrada a EE.UU."

El abogado de Florida, Willy Allen, experto en temas migratorios, ha aclarado en su programa en directo en CiberCuba que las sanciones por infringir las normas de tránsito en Estados Unidos no amenazan la residencia ni pueden ser esgrimidas como argumento para impedir la entrada a Estados Unidos, pero pueden ser un obstáculo a la hora de obtener la ciudadanía.

Pero esto no es una opinión absoluta. "Depende, con Lincoln-Reilly las multas de tráfico pueden afectar especialmente a personas que no son residentes. En caso de ser residente, depende de la multa y de cuántas tenga la persona. Manejar bajo la influencia de alcohol puede ser muy problemático. También puede afectar la ciudadanía si colecciona multas", comentó.

"Las multas de tráfico, no te quitan tu residencia ni te pueden negar la entrada al país por tenerlas. Sabemos lo que está pasando con cubanos que regresan de la isla y cómo los amenazan con llevarlos a la Corte para quitarles la residencia. La realidad es que los están amenazando, intimidando, para que no vayan a Cuba. Si te van a quitar tu residencia y te van a mandar frente a un juez de Migración, te tienen que físicamente quitar tu tarjeta de residencia; te tienen que dar una evidencia 551, que es residente, y te tienen que dar una cita para que vayas a algo que se llama Inspección Diferida, que es una oficina fuera del aeropuerto".

En ese lugar, añadió Allen, te pueden detener y es ahí dónde te pueden mandar a la Corte. "Pero si no te quitan tu residencia en el aeropuerto, físicamente, nunca te van a mandar a una Corte. Es para intimidarte, meterte miedo y humillarte. Así que ojo con eso", dijo.

El abogado recalcó que "si tú pediste asilo en los Estados Unidos, pero te legalizaste como cubano, CU6, en ese caso no vas a tener ningún problema viajando y regresando de Cuba. ¿Cuándo vas a tener un problema si lo tienes? ¿Cuándo vayas a la entrevista de ciudadanía? Y el oficial si hace un buen trabajo y yo confío en que los oficiales hagan un buen trabajo, te venga a preguntar ¿por qué has ido a Cuba? ¿No has tenido miedo? ¿Por qué fuiste? ¿Tienes respuesta correcta? Mira fui dos veces, tres veces mi madre estaba enferma, mira, yo era residente, reclamé a mi hijo pero tenía que ir a verlo. ¿Tienes respuesta real y fuerte? Nunca vas a tener problemas. Hasta ahora yo no he visto a nadie que le hayan quitado la residencia por ir a Cuba".

Sin embargo, Allen reconoce que en las entrevistas para la ciudadanía le ha tocado defender casos muy fuertes aunque, insiste, no recuerda que a alguien le hayan quitado la residencia por haber ido a Cuba.

En cualquier caso, no descarta que esto pueda llegar a ocurrir en el futuro. "Sí, pudiera pasar especialmente con la forma que están intimidando y metiendo miedo y con la forma que están hablando públicamente en Miami. Obama eliminó Pies secos, pies mojados, pero yo diría que durante todo el tiempo que existió Pies secos, pies mojados, el liderazgo republicano cubano de Miami y algunos demócratas pedían constantemente que se eliminara y pedían constantemente que eliminaran los viajes a Cuba. Eso ha ocurrido, por lo menos, desde el año 79, que fue cuando Cuba permitió que cubanos exilados podían regresar a Cuba a ver a sus familiares. Así que desde esa época, estamos hablando de casi 45 años ahora, ha habido momentos así en la comunidad de los exilados cubanos y yo soy exilado", concluyó.

Respecto a cómo pueden influir las multas de tránsito en la ciudadanía, Allen explicó que en caso de acumularlas, el oficial que hace la entrevista de la ciudadanía puede entender que es una forma de manifestar su falta de respeto a las leyes de los EE.UU. y lo puede considerara como "mala conducta social".

En este sentido señaló que a la hora de evaluar la buena conducta moral de los candidatos a ser ciudadanos estadounidenses, influye mucho el criterio del oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, encargado de la entrevista, pero definitivamente cualquiera tendrá en cuenta las multas de tráfico y las deudas, tanto de impuestos como en la manutención de los hijos, a la hora de dar el visto bueno a la "buena conducta moral" del aspirante.